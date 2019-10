Arbres abattus et démissions: Hodgers se mouille pour repêcher les partants

Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire quand on est conseiller d’État! Lundi après-midi, Antonio Hodgers s’est attelé à faire revenir au bercail deux brebis démissionnaires.

Elles avaient claqué la porte suite à une émission de la RTS dans laquelle le magistrat avait expliqué «maladroitement», ce sont ses termes, que les arbres coupés lors de projets de construction n’étaient pas «vivants», alors qu’il entendait dire en réalité qu’ils n’étaient pas des «êtres humains vivants».

Réunion le 25 novembre

Vers 20 h, victoire, le conseiller d’État fait savoir à la «Tribune de Genève» que les deux membres «ont suspendu leurs démissions dans l’optique d’une discussion générale du parti sur ces questions. Les divergences sont surmontables. J’espère que cette information figurera en toutes lettres dans votre article à paraître demain.»

Renseignements pris lundi soir auprès des intéressés, la situation semble toutefois un peu plus complexe. L’un des démissionnaires, Bruno Budry, dit effectivement avoir suspendu son départ, convaincu par les explications de son magistrat, selon lequel il aurait été «interviewé pendant trente minutes par la RTS, mais les journalistes avaient réalisé un montage de quelques secondes avec ses propos, qui ne reflète pas la réalité de ses dires». Bruno Budry souligne attendre désormais une assemblée interne prévue le 25 novembre. Mais Shady Ammane, l’autre démissionnaire, renâcle. Dans un long message adressé mardi au magistrat, il résume ainsi la situation: «Tu m’as téléphoné hier soir pour t’excuser des propos que tu avais tenus et qui avaient été, selon toi, tronqués par la «Tribune de Genève» et par la RTS.» Il ajoute qu’au cours de leur conversation, les deux hommes ont évoqué les engagements du militant en faveur des droits des enfants et l’égalité coparentale en Suisse, «combat qui faisait de moi une personne indispensable au parti des Verts». Une audition sur ce thème auprès de députés Verts aurait été évoquée… Et de questionner: «Était-ce le retrait de ma démission en échange de cette audience?» En conclusion, il confirme sa démission du parti.

Y a-t-il eu une offre d’échange de bons procédés entre le magistrat et le Vert démissionnaire? Aucun, répondra ultérieurement Antonio Hodgers à son contradicteur: «Je me suis engagé à faire une réunion avec ton association et des députés Verts (ou commission égalité) afin que tu puisses faire passer ton message. Là, je maintiens ma proposition.» Le magistrat précise enfin qu’une réunion interne aux écologistes sera bientôt organisée et portera sur la question de l’aménagement. Il regrette que la démission du militant l’empêche désormais d’y participer…

Au secrétariat des Verts, on confirme qu’une «soirée d’échange» entre les membres et Antonio Hodgers aura effectivement lieu, le 25 novembre. Ce sera notamment l’occasion d’évoquer le sujet des coupes d’arbres dans les projets d’aménagement. Et pour le magistrat de répéter son attachement à un «équilibre entre l’humain et la nature passant par une diminution de la voiture et du gaspillage du sol».