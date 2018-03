Après un jeudi perturbé, aéroport et TPG sont sur le qui-vive

Fermé au trafic aérien depuis 5h30 du matin à cause des chutes de neige, l'aéroport de Genève est désormais rouvert pour les atterrissages et les décollages. Un premier appareil a pu s'envoler de Cointrin à 12 h 33 tandis qu'un premier vol a gagné Genève à 13 h 10. «Une centaine de vols ont été annulés au départ et 98 à l’arrivée» durant la matinée, écrit Genève Aéroport dans un bilan dressé en milieu d'après-midi. La sécurisation du tarmac a nécessité d'importants moyens, indique encore le communiqué: «15 déblayeuses équipées de lames de 8 mètres sont entrées en action, accompagnées de 6 fraises à neige, 3 dégivreuses pistes (qui épandent du produit sur 30 mètres), 20 camions bennes et 10 tracteurs équipés de lames à neige.» Le tout a mobilisé quelque 150 employés.

Le trafic aérien reste très perturbé jeudi après-midi après cette matinée de suspension. Les passagers sont invités à vérifier si leur vol est maintenu, soit auprès de leur compagnie, soit en appelant le 0900 57 15 00, soit encore sur le site internet de l'aéroport: www.gva.ch.

#GeneveAeroport est dorénavant ouvert au trafic (Arrivées et Départs)! Des retards et annulations sont à prévoir tout au long de la journée. Nous recommandons aux passagers de contacter leur companie aérienne pour connaitre le statut de leur vol. — Genève Aéroport (@GeneveAeroport) 1 mars 2018

Genève aéroport indique s'attendre à un nouvel épisode neigeux demain matin et se tenir prêt. «Des chutes de neige sont attendues vers 8 heures du matin, mais les quantités prévues sont moindres, indique Taline Annie Abdel Nour, coordinatrice de communication. Les précipitations devraient tomber sous forme de pluie dès 11 heures.» Ce jeudi 1er mars aura été marqué par la plus grosse perturbation vécue à Cointrin depuis la soirée du 30 novembre 2010: tous les vols avaient été annulés dès 20h30 et les hôtels avaient été pris d'assaut.

TPG sur le qui-vive

Au terme d'un jeudi perturbé, les TPG affirment redouter «notamment le gel qui pourrait se matérialiser durant la nuit et le risque d’avoir à composer vendredi matin avec de la neige posée sur de la glace». La régie fera rouler quatre trams durant toute la nuit dans l'espoir d'éviter que les câbles aériens ne gèlent. Des équipes s'activeront aussi sur les lignes de trolleybus en giclant de l'antigel.

En raison des intempéries, le réseau de transports publics a subi de grosses perturbations jeudi matin. Plusieurs lignes ont été interrompues et des perturbations localisées sont encore signalées en milieu d'après-midi.

Le dysfonctionnement le plus spectaculaire en début de matinée a été l'interruption des lignes de tram 14 et 18 sur toute la rive droite. Elle est dûe à une succession de couacs. La panne d'un trolleybus dans le secteur de la gare a bloqué le trafic des trams. Ces derniers engins, à l'arrêt forcé, ont alors vu leurs pantographes geler. Les TPG ont envisagé de mettre à disposition des navettes de bus sur l'axe de Meyrin, mais cela s'est avéré impossible en raison de l'enneigement des voies de tram et de la saturation du trafic sur la route.

Frank, présent ce matin au pont du Mont-Blanc, dit n'avoir vu aucun véhicule de la voirie. «Il y avait dix-neuf bus encolonnés sur le pont!» raconte le Genevois. «Des tracteurs des TPG avec des chaînes venaient les chercher un à un pour les faire monter la rue de Chantepoulet, qui est couverte de neige et de glace. Les gens descendaient des bus par centaines pour continuer à pied. Un employé des TPG m'a dit qu'il travaillait depuis 5h ce matin et qu'il n'a vu aucun chasse-neige, rien.»

«Une accumulation de petits problèmes»

Comment s'explique la gabegie de ce matin sur le réseau? Les TPG n'ont-ils pas prévu ces intempéries? «La question est légitime, mais je peux vous assurer que nous essayons à chaque fois de nous préparer au mieux, répond Marc Châtelain, directeur d'exploitation. Nous évoluons toutefois dans un environnement où beaucoup d'autres acteurs sont impliqués. Pour donner un exemple, nous avons un gros souci à la rue de Coutance. Comme elle est en montée, un bus doit éviter de s'y arrêter dans ces conditions hivernales, faute de quoi il peinera à repartir. Il suffit qu'une voiture lui coupe la route en traversant perpendiculairement par la rue De-Grenus pour qu'un de nos véhicules doive être dépanné, obstruant du coup le passage pour les trams 14 et 18. Par ailleurs, la neige dissimule les marquages au sol. si bien que les véhicules privés empiètent plus souvent que d'habitude sur nos voies. L'actuel blocage partiel du réseau découle d'une accumulation de petits problèmes de ce genre.»

Les TPG conseillent à leurs clients de prévoir des temps de parcours plus longs compte tenu des ralentissements et de consulter le site internet www.tpg.ch pour plus d’informations.

200 employés et 60 véhicules mobilisés

La Ville de Genève a déclenché cette nuit à 2h15 son «alerte pour la viabilité hivernale». Quelque 200 employés de la voirie ont été mobilisé et près de 60 véhicules engagés. «Nous avons mis le maximum de moyen pour dégager la neige, indique Jean-Marc Robbiani, délégué à la communication au Service de la voirie. Nous déblayons en priorité les voies principales pour permettre aux secours de pouvoir circuler, puis les axes dédiés aux transports en commun.» Neuf poids lourds dotés chacun d'une grosse lame triaxiale et d'un système de salage s'y emploient. Une cinquantaine de petits véhicules, plus mobiles, -ils peuvent notamment monter sur les trottoirs- déblayent et sales dans le détail. Enfin, les équipes pédestres s'occupent des carrefours et des zones difficilement accessibles.

«Nous avons la situation en main, poursuit Jean-Marc Robbiani. Les prévisions météo étaient connues, nous avons mis tous les moyens possibles pour déblayer et éviter le verglas. Nous demandons aux habitants un peu de patience. Le dispositif tourne à plein et un point de situation avec les équipes de terrain sera fait à 16h.» Un redoux est attendu dans l'après-midi.

Développement suit. (TDG)