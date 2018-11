Après les feux du Lignon, Vernier veut rassurer

Après les récents incendies du Lignon, le Conseil municipal verniolan a voté mardi soir à l’unanimité une motion PDC visant à rassurer la population et à l’aider à adopter les bons comportements en cas de sinistre. Ce texte, signé Josette Monnier, Yves Magnin et Christophe Dulex, invite le Conseil administratif à assurer une présence accrue de tous les services cantonaux ou communaux dans la cité du Lignon (police, correspondants de nuit et sociaux). En outre, la motion rappelle aux habitants les comportements à adopter pour la sécurité de tous. «Ce qui a surpris le plus, lors de ces feux, c’est que des gens se précipitent dehors», relève le PDC Yves Magnin. Car, comme on peut le lire dans la motion: «Construits en béton, les appartements représentent des lieux de protection qu’il convient de ne pas quitter en cas de sinistre.» Les services du feu sont parfaitement compétents et entraînés pour appréhender des incendies dans tous les immeubles du Lignon, selon les motionnaires.

Ces derniers demandent aussi aux autorités d’informer le Municipal de l’évolution de l’enquête et d’accélérer le traitement d’autres motions PDC tendant à créer un itinéraire prioritaire pour les moyens d’intervention au sud de la cité du Lignon. «La police cantonale nous a dit que l’enquête était difficile mais prioritaire, a répondu mardi le magistrat socialiste Martin Staub. La police municipale a, elle, prolongé ses patrouilles d’une heure, soit jusqu’à minuit.»

(TDG)