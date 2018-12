Après les Fêtes s’est ouverte la saison des reventes de cadeaux

C’était le calme plat après la tempête chez les commerçants des Rues-Basses vendredi en matinée. Le traditionnel retour des cadeaux, qui dure jusqu’à la mi-janvier, commence à peine.

De quoi souffler, notamment à la Fnac, chez Apple, Franz Carl Weber, à la Chemiserie centrale et chez Bongénie, où la «Tribune de Genève» est venue prendre la température. «Trois à quatre pour cent des articles devraient revenir, glisse un vendeur. Beaucoup sont revendus sur internet.»

«National returns day»

«Il est un peu tôt pour juger du taux de retour des achats de Noël», estime de son côté Sébastien Aeschbach, patron des magasins du même nom. «Le vrai défi logistique a plutôt été d’envoyer des articles commandés le 22 ou le 23, afin qu’ils soient sous le sapin le 24.»

Outre-Atlantique, le retour des cadeaux est un phénomène tel qu’UPS, un géant logistique, a baptisé «National returns day» le jour où il y en a le plus. Il est tombé cette année avant Noël: 1,5 million de paquets ont été ramenés dans les magasins aux États-Unis le 19 décembre. Dans le sillage du Black Friday. Dans les Rues-Basses, la concurrence d’internet se fait sentir par le biais des camionnettes d’UPS, La Poste, DHL ou DPD, au-delà des retours des cadeaux. Les transporteurs sillonnent la ville le coffre plein de paquets pour des entreprises de la place mais aussi de cartons Zalando, pour des particuliers.

Le détaillant allemand permet aux internautes de renvoyer leurs colis gratuitement. Son empreinte est telle qu’à regarder les statistiques douanières, il semblerait que la Suisse soit devenue un important producteur de chaussures (Zalando se spécialisait initialement dans les souliers, qui représentent encore une grande partie de ses affaires). En novembre, les exportations helvétiques de chaussures ont ainsi pesé une cinquantaine de millions de francs.

Pic à La Poste

La Poste a traité 25 millions de colis entre le Black Friday et les fêtes de Noël, un volume qui n’avait jamais été atteint auparavant. Ce n’est pas fini: «On attend trois millions de colis par semaine jusqu’à la mi-janvier, c’est plus que la moyenne de 2018», selon un porte-parole, Oliver Flüeler.

L’ex-régie aura acheminé 129 millions de colis cette année, près de 2,5 millions par semaine, un autre record. «Janvier a longtemps été un mois où nos collègues du tri prennent des jours de repos, ajoute Oliver Flüeler. Ce n’est plus le cas depuis quelques années.»

Sur les sites d’annonces, c’est la grande saison qui débute. En moyenne annuelle, 12 600 nouvelles annonces sont publiées chaque jour sur anibis.ch, un chiffre qui grimpe à 14 000 du 27 au 30 décembre (les jours de Noël et du Nouvel-An, il y a toujours une chute). Durant les deux premières semaines de janvier, on devrait flirter avec les 16 000, selon le service de presse d’anibis.ch. Du côté de ricardo.ch (un groupe qui appartient à Tamedia, l’éditeur de la «Tribune de Genève»), on évoque une tendance similaire. La revente des cadeaux de Noël est entrée dans les mœurs.

Les particuliers écoulent aussi leurs cadeaux sur des sites internationaux, de eBay à Amazon, qui ont des pages dédiées aux retours des cadeaux, avec des délais de retour étendus pour cette période. La Poste achemine depuis peu les colis d’Amazon en Suisse, où il n’a pas de dépôt ni de site internet spécifique. Une procédure d’importation facilitée doit réduire les délais des livraisons.

Autant de pression sur les commerçants des Rues-Basses. «De manière générale, nous proposons une livraison en vingt-quatre heures avec La Poste en colis prioritaire», indique Sébastien Aeschbach. «Dès la fin janvier, nous proposerons une livraison le jour même pour une commande passée avant midi», conclut-il.

