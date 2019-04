Après le vote de ce dimanche, place à la réconciliation à Dardagny

La Commune de Dardagny ne deviendra pas propriétaire de l'ancienne boulangerie Bocquet. Une bâtisse de la route du Mandement qui n'avait plus vu un croissant depuis des lustres, mais autour de laquelle les habitants se sont enflammés, l'espace d'une campagne de votations. Ce dimanche 7 avril, une majorité d'entre eux (53,29%) a finalement refusé à 53,29% son rachat par la Commune. La participation s'est élevée à 56,4%.

Conseil municipal divisé

Le 11 octobre dernier, suite à la pétition d'un viticulteur du village, le Conseil municipal a avait décidé d'acquérir ce bâtiment. Dans le but, notamment, de faire revivre la boulangerie. Mais le score était serré: 7 voix pour, 4 contre. C'est que le coût de l'opération n'était pas anodin: 1,45 million de francs. Un référendum avait donc été lancé.

Référendaires soulagés

«Nous sommes soulagés, les gens ont voté avec bon sens. D’autres projets importants attendent notre Commune», relève Stéphane Carrara. Notamment pour le stade de football du FC Donzelle et les activités scolaires et parascolaires à La Plaine. L'adjoint au maire était du côté des référendaires. «Il faut maintenant tourner la page, retrouver du calme et de la tranquillité, car cette votation a échauffé les esprits», ajoute-t-il.

«Passer à autre chose»

Anne Zoller, l’autre adjointe, s’était positionnée en faveur du rachat: «Je suis déçue, parce qu’il y avait de beaux projets à faire dans ce bâtiment.» Elle aussi souhaite «passer à autre chose. Mais ça ne sera pas simple, il faudra travailler dur, car le clivage entre les pour et les contre était très fort.»

«Ici, les gens ont un ego bien dimensionné, reconnaît le maire, Pierre Duchêne. Mais il faut accepter le verdict populaire. Désormais, l’enjeu sera de réconcilier ceux du haut et ceux du bas.» Soit les habitants du village de Dardagny et ceux de La Plaine. Le maire se serait bien passé d’une telle division à un an de sa retraite politique…

(TDG)