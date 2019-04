Après le coup de vent, le SIS au chevet de Saint-François

Comment empêcher la vieille église Saint-François de perdre la tête, c'est le problème délicat posé aux hommes du Service incendie et secours (SIS) mobilisés au chevet du bâtiment depuis jeudi matin. Soufflé par le vent mercredi, l'échafaudage a secoué le clocheton de 10 à 15 tonnes qui surplombe l'église. Certaines des sept colonnes qui le supporte sont fragilisées. L'une est carrément fendue.

Alors tombera, tombera pas, le «suppositoire» comme l'appelle sans malice un factionnaire? A tout hasard, la cure et l'immeuble situé de l'autre côté du porche ont été évacués de leurs habitants.

Une croix de 400 kilos

Vers 15 heures, la grande question est de savoir que faire. Alors que la bâche qui recouvre l'église depuis les débuts des travaux de rénovation est descendue, le SIS, en collaboration avec les corps de métiers, se demande s'il faut enlever la croix de 400 kilos qui surplombe la coupole à 45 mètres, avant de s'attaquer aux colonnes, où si on peut se contenter «d'assurer» celles-ci.

On parle de faire venir une deuxième grue, avec une nacelle plus grande. L'équipe d'intervention a un peu plus de temps que prévu: le retour du vent est attendu entre 20 et 23 heures. «Il faut bien réfléchir avant de toucher avec le risque que tout tombe sur la nef ou à côté», note le commandant Schumacher.

Valeur architecturale

En termes d'architecture, que vaut l'église? Sur le trottoir de la rue des Voisins, on discute ferme. Construite en 1904, «c'est quand même une des dernières églises de Genève avec un vrai toit en ardoises, construite en pierres de taille», défend un tailleur de pierre. Et un autre de citer les provenances: Seyssel, Savonnières, Châtillon-sur-Seine. De la belle pierre blanche, tout droit venue de la douce France. Bien-sûr, l'église ne serait pas à l'inventaire des monuments et sites, mais aurait une valeur patrimoniale, assurent les architectes chargés de la rénovation. En tous cas, Saint-François donne bien des soucis. (TDG)