Après la somnolence des juges, c’est leur éveil qui pose problème

Les procès criminels ne font pas que se succéder à un rythme soutenu au Palais de justice. Depuis ce mardi matin, ils se partagent en direct la même actualité judiciaire. Dans une salle (A3), on interroge l’auteur présumé du meurtre d’Onex, dans une autre (G3), on rejuge – du moins on tente de le faire – cet homme de 43 ans, chauffeur de taxi au moment des faits, qui, en première instance, avait été condamné à 20 ans de prison pour le viol et l’assassinat d’une jeune adolescente, prénommée Semhar, peine assortie d'un internement.

En deuxième instance, on s’en souvient, les choses furent plus compliquées, interrompues au moment où l’un des avocats de la défense, Me Spira, prit l’une des juges de la cour en flagrant délit d’endormissement. Débats suspendus, renvoyés de deux mois. «L’audience reprend», a lancé ce mardi à 9h la présidente de la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève.

Une tête nouvelle est apparue dans le jury professionnel: la magistrate démissionnaire – sa somnolence lui a été fatale - a été remplacée. Cette recomposition inédite ne convainc pas les défenseurs qui, comme hier, plaideront l’acquittement de leur client. Avant cela, ils veulent que les six juges qui ont déjà siégé les 28 et 29 janvier dernier se dessaisissent; et s’ils ne sont pas entendus sur ce point, ils demandent que les débats soient suspendus jusqu’à ce que le Tribunal fédéral statue.

L’incident est de taille: à peine repris, ce procès interminable est menacé d’un nouveau report. Que reproche-t-on aujourd’hui à ce jury recomposé dans les règles? L’exact contraire de ce que l’on dénonçait il y a huit semaines. Après la somnolence, c’est l’éveil des juges restants qui pose problème. Ils étaient, pour ainsi dire, trop bien réveillés à la fin de janvier, ils ont écouté deux heures de réquisitoire implacable, ils se sont imprégnés des mots proférés, ils ont pu se forger une intime conviction sur la base des arguments énoncés par le procureur.

En droit, le rappel des faits physiologiques, et leurs conséquences, est visiblement plus complexe. Un tour et demi de plaidoirie – en comptant les répliques – est nécessaire ce mardi à l’ouverture. Selon Me Spira, «l’égalité des armes en procédure n’est pas respectée». Pour lui, le procès n’est pas équitable, car réentendre deux fois des arguments à charge peut avoir une réelle incidence sur le jugement final. Il ajoute, en illustrant son propos, que «l’on se retrouve dans la situation où la défense est toujours sur la ligne de départ, alors que d’autres parties ont déjà commencé à courir».

Une course par handicap dans laquelle, forcément, la partie plaignante ne se reconnaît pas. Me Robert Assaël demande que l’incident soit «catégoriquement rejeté». Il implore la Cour: «Jugez aujourd’hui et pas dans quelques mois!» À 11h, la Cour se retire sur ces mots de sa présidente: «L’audience reprendra à 13h30, déjeuner pris, pour l’hypothèse où les débats se poursuivront…» Dans la salle, une femme très entourée pleure comme au premier jour de la première audience: la mère de l’adolescente étranglée il y a bientôt sept ans. (TDG)