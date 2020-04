Après des semaines d’inactivité, les dentistes sont heureux de redémarrer

«Depuis l’annonce des mesures préconisant que nous ne traitions que les urgences, je n’ai reçu qu’un patient en six semaines», affirme Jérôme (prénom fictif), un dentiste inquiet pour son avenir professionnel. «La situation économique est sérieuse, confirme le président de l’Association des médecins-dentistes de Genève (AMDG), Hrvoje Jambrec. Je suis donc heureux que les activités générales puissent reprendre ce lundi. Selon les cabinets, les vraies urgences ne représentent que 1 à 3% des activités. Les frais fixes, s’élèvent, eux, à plusieurs dizaines de milliers de francs selon les cabinets…»

Protection suffisante?

Le président de l’AMDG se réjouit bien sûr de cette reprise pour les patients, «certains se trouvant dans une situation très inconfortable». Mais la population viendra-t-elle? s’interroge Jérôme. «Et puis, surtout, pourra-t-on garantir une protection suffisante dans un environnement bourré d’aérosols de virus?»

Protéger le dentiste, son personnel et les patients sera une nouvelle fois la clé pour que la reprise se fasse sans accroc. Ce secteur s’y connaît particulièrement bien dans le domaine de la protection, rassure Hrvoje Jambrec: «Nous avons l’habitude de nous protéger même en temps de paix. Nos instruments produisent, en effet, des aérosols (soit un mélange de spray, d’eau et d’air, avec des gouttelettes de sang et de salive). Le virus ne change pas grand-chose, il faut juste se protéger encore plus qu’en temps ordinaire.»

Le Dr Jambrec se déclare, à ce sujet, fort satisfait de la mobilisation de l’AMDG: «Lors de la crise aiguë, le Canton a libéré 3000 masques pour les dentistes; ils ont été distribués par les représentants du comité à l’ensemble des professionnels, qu’ils soient membres ou pas de l’AMDG. Les stocks étant limités, nous avons profité de cette période d’inactivité pour ouvrir des canaux d’approvisionnement depuis l’Asie en masques et en surblouses jetables que l’on utilise comme les gants.»

Cet engagement de l’AMDG pour limiter la propagation du coronavirus a été salué par le comité central de la Société suisse des médecins-dentistes.

Avec la reprise de l’activité des cabinets dentaires et les normes d’hygiène encore plus drastiques à respecter, les dentistes vont avoir un besoin grandissant de matériel de protection. Or, celui-ci reste très difficile à trouver. «Nous prévoyons une commande «en gros» – moins coûteuse – et de revendre ce matériel à prix coûtant à nos membres afin d’assurer la sécurité des patients et des praticiens», indique le président de l’AMDG.

«Brebis galeuses»

Il estime une reprise des activités progressive: «Il faudra prévoir plus de pauses entre les patients pour aérer et désinfecter encore plus méticuleusement les lieux. La salle d’attente sera aussi condamnée.»

«Nous ne pourrons accueillir que 50% de nos patients et nous allons devoir nous transformer en cosmonautes. À mon avis, beaucoup de confrères n’appliqueront pas les mesures», estime Jérôme. Réaction de Hrvoje Jambrec: «On a entendu dire que certains n’avaient pas respecté les directives strictes (urgences) jusqu’à présent. Le dentiste est humain et il y aura toujours des brebis galeuses. Mais je pars du principe que ce sont des cas isolés. Surtout en temps de pandémie!»