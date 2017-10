Après avoir failli mourir, il traîne la clinique en procès

Le procès d’une clinique privée genevoise, d’un chirurgien ORL et du responsable des produits pharmaceutiques du bloc opératoire de ladite clinique s’est ouvert lundi devant le Tribunal de police. En 2011, au cours d’une opération de la gorge, le médecin a utilisé un produit désinfectant – de l’acide acétique glacial – surdosé qui a failli tuer son patient. Il est accusé de lésions corporelles graves par négligence, tout comme le responsable des produits.

Le procureur reproche à ce dernier de n’avoir pas détecté et éliminé le flacon dangereux du stock dont il était responsable. Quant à l’établissement, il est notamment poursuivi pour un défaut d’organisation qui a mené à cette erreur presque fatale.

Entre la vie et la mort

Le 1er février 2011, lendemain de l’accident, le plaignant, dont la gorge brûlait, qui souffrait le martyre et suffoquait, a été hospitalisé aux HUG. Il a été plongé dans un coma artificiel durant trois semaines, a subi une trachéotomie et diverses autres opérations. Selon la terminologie médicale, «son pronostic vital a été engagé».

Ce sexagénaire qui, selon son avocat, Me Thierry Ador, représentait «la fine fleur des bureaux de recrutement d’équipes bancaires à Genève», ne pouvait plus parler. Il a fini par perdre son activité professionnelle et son train de vie. Mais pourquoi ce procès se tient-il presque sept ans après les faits, alors que la prescription menace?

La clinique verse 1,5 million

Dans un premier temps, le plaignant avait trouvé un accord avec la clinique. Celle-ci lui avait versé un million et demi de francs à condition qu’il n’entreprenne aucune démarche pénale ou civile à son encontre. Mais, au cours de l’enquête pénale, le patient a eu le sentiment qu’on lui avait menti. Il a été choqué du fait que, malgré ses symptômes alarmants, l’établissement ait attendu le lendemain de l’accident pour l’envoyer aux HUG. Du coup, il a dénoncé la convention et porté plainte.

Le chirurgien incriminé se dit absolument désolé mais considère qu’il n’a commis aucune faute. La préparation de cet acide acétique – qui aurait dû être dilué à 3% et qui l’était à 98%… – n’était pas de son ressort. «Je travaillais dans une clinique réputée avec du personnel qualifié, je ne m’attendais pas à un tel manquement dans la chaîne.» Il explique que l’infirmière instrumentiste était «expérimentée», qu’il avait opéré avec elle plusieurs fois.

Au moment de l’intervention, «j’étais concentré sur mon opération, je scrutais la gorge du patient avec mon microscope, l’instrumentiste était à côté de moi et son plateau de matériel derrière elle. Je ne voyais pas le produit, je n’ai pas compris qu’il ne se trouvait pas sur le plateau et qu’elle en a fait chercher à l’extérieur de la salle d’opération.»

Le flacon qui a été apporté était justement cet acide acétique à 98%. Comment est-il arrivé là? Personne ne sait. Ni l’instrumentiste, ni l’aide-soignante, ni le responsable des produits pharmaceutiques, lequel affirme n’avoir jamais vu cette bouteille dans son stock.

Quelqu’un pourtant l’a commandée. Mais qui? Hier en audience, le technicien incriminé assure que ce n’est pas lui, que la signature qui figure sur la commande n’est pas la sienne. Il jette un autre nom en pâture.

Le danger a été signalé

Impossible de comprendre si celui qui a passé la commande s’est trompé ou si celui qui a livré le produit a commis une erreur. Comment se fait-il en outre que lors du contrôle des stocks, personne n’ait constaté la présence de ce dangereux flacon? La responsable de la pharmacie de la clinique avait pourtant attiré l’attention de la direction sur les dysfonctionnements et les risques à ce niveau. Pourquoi cette dernière n’a-t-elle pas réagi?

Le médecin et le responsable des produits travaillent toujours dans cet établissement. En résumé, personne n’a rien à se reprocher. Le procès se poursuit (TDG)