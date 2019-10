Après Versoix, Bellevue s’érige contre l’essor de l’aéroport

Le développement de l’aéroport passe mal à Bellevue. Après Versoix la semaine passée, le Conseil municipal de cette commune de la Rive droite s’est prononcé à l’unanimité mardi soir contre le nouveau règlement d’exploitation de la plateforme de Cointrin. Les communes avaient jusqu’au 17 octobre pour faire part de leurs remarques.

«Aujourd’hui, les riverains subissent déjà des nuisances importantes de l’aéroport tant au niveau du bruit que de la pollution, souligne Bernard Taschini, maire de Bellevue. Avec l’extension des courbes de bruits envisagée par les nouveaux plans, de nombreux propriétaires verront leur parcelle devenir inconstructible.» Le magistrat parle de 100 000 à 150 000 m2 de terrain concernés et entre 80 et 100 propriétaires touchés.

Parallèlement à la démarche de la Commune, de nombreux habitants ont décidé de s’opposer en leur nom. «Nous avons une grande parcelle de 1200 m2 dont nous venons de céder la moitié à nos enfants; malheureusement, avec les nouvelles courbes de bruit, ils ne pourront plus rien construire dessus, s’emporte Pascale Balestra Hirsch. Nous ne nous sommes jamais plaints du bruit, mais nous ne pouvons pas accepter qu’on nous pique nos droits à bâtir.» Son voisin, Thierry Chambry, partage sa colère: «J’ai travaillé toute ma vie en misant sur mon terrain comme caisse de retraite. Aujourd’hui, il ne vaut plus rien. Nous l’utilisons mais nous ne pouvons plus contracter une hypothèque ou construire une cabane de jardin.» Lui aussi a fait opposition.