Après Genève, Uber Eats part à la conquête de Lausanne

«Le Vietnam d’Uber Eats.» Ainsi parle une source, anonyme, à propos de Lausanne. Le géant américain de la livraison de nourriture à domicile a lancé ses activités dans la capitale vaudoise mardi, a-t-il annoncé, cinq mois après son arrivée à Genève et en Suisse, le 29 novembre. Uber Eats appliquera à Lausanne les mêmes tarifs qu’au bout du lac, soit 4 fr. 90 de frais de livraison par commande.

Le lancement à Lausanne était prévu en janvier, mais il a été repoussé car le groupe n’y trouvait pas de livreurs, selon nos informations. Non pas parce que les cyclistes (au bout du lac, la plupart des coursiers partenaires sont à vélo) craignent les pentes de Lausanne, mais parce que la capitale vaudoise se trouve plus loin de la France. Or, dans la Cité de Calvin, une grosse partie des livreurs sont des frontaliers. Il faut vivre en France, où les coûts sont moindres, pour gagner sa vie grâce à un partenariat avec Uber Eats, selon une source.

La France est plus loin



Les syndicats dénoncent les conditions de travail difficiles du secteur de la livraison de nourriture à domicile. La convention collective de travail de la restauration y serait régulièrement bafouée. Uber Eats a demandé à de nombreux livreurs à Genève de livrer à Lausanne, en leur promettant un bonus, ce que la majorité d’entre eux a refusé, car c’est trop loin.

D’autres sociétés au modèle d’affaires similaire se sont pourtant fait une place à Lausanne. Eat.ch, traditionnel leader du secteur en Suisse avec Smood.ch, s’y active déjà. «C’est la ville où nous sommes le mieux implantés, proportionnellement», estime Marc Aeschlimann, fondateur de Smood.ch. Le groupe néerlandais Takeaway, qui s’est lancé à Zurich l’an dernier, prévoit de se développer à Genève et Lausanne.

Sur sol vaudois, Uber Eats fera face à des autorités qui ont interdit, en 2017, Uber Pop, le service de transport de personnes de la multinationale qui recourt à des chauffeurs amateurs. Or plusieurs observateurs estiment qu’Uber Eats, qui travaille avec des coursiers amateurs, applique le même chablon qu’Uber Pop, dans la livraison de nourriture. Le groupe américain considère qu’Uber Pop et Uber Eats «n’ont rien à voir l’une avec l’autre». «Tant les chauffeurs qui utilisent Uber que les coursiers qui pourraient utiliser Uber Eats à Lausanne sont conformes aux réglementations locales», indique son service de presse. Questionnées à ce sujet, les autorités vaudoises n’ont pas eu le temps de répondre.

Prospection agressive



À Lausanne, Uber Eats dit collaborer avec une cinquantaine de restaurants (et 150 à Genève), du Pain Quotidien à Milano’s Pizzeria en passant par six McDonald’s. Selon un contrat que nous avons pu obtenir, le service propose des garanties financières aux restaurants qui souhaitent travailler en exclusivité avec un livreur. Si une enseigne choisit de remplacer son partenaire par Uber Eats, ce dernier lui garantit un chiffre d’affaires égal, voire supérieur, à celui qu’il réalisait avec le précédent.

La puissance financière d’Uber lui permet de rembourser la différence si les commandes avec son contrat devaient être moins importantes qu’avec le partenaire d’avant. Une offre d’autant plus alléchante que le marché de la restauration a la réputation d’être difficile. Après Genève et Lausanne, Uber Eats prévoit de se lancer à Zurich. (TDG)