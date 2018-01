Après Éric Stauffer, Ronald Zacharias se déclare candidat au Conseil d’État

Et de deux! Alors que le nouveau parti Genève en marche (GeM) n’a pas encore publié sa liste de candidats au Grand Conseil, il dévoile celle au Conseil d’État. Mis à part celui du député Éric Stauffer, elle comporte un deuxième nom, celui de Ronald Zacharias, fondateur de l’association «Halte à l’enfer fiscal» et bête noire de l’Asloca et de la gauche. Interview.

Ronald Zacharias, pourquoi vous lancez-vous dans la course au Conseil d’État? Il faut que le GeM puisse donner de la visibilité à sa liste au Grand Conseil, afin de nous assure un maximum d’élus. Cette visibilité nous l’aurons en présentant des candidats au Conseil d’État et en attaquant frontalement des problèmes clé: Éric Stauffer traitant notamment d’économie et de sécurité et moi de logement et de fiscalité.

Que proposez-vous? En matière fiscale, il faut réussir l’harmonisation de l’impôt sur les entreprises (PF17), mais à part cela, il faut aussi maintenir notre substance fiscale, sinon nous risquons des départs de gros contribuables et il faudra aller charger la classe moyenne pour s’en sortir. Cela a commencé par la hausse de la valeur locative et de la réévaluation fiscales des immeubles non loués. La réalisation de ce programme serait une catastrophe. En matière de logement, il faut favoriser l’accession à la propriété et s’intéresser au logement et pas qu’aux Logement d’utilité publique ou subventionnés (LUP). Il faut faire fleurir aussi du logement pour ceux qui ont des moyens et génèrent des recettes fiscales! Il faut donner le micro à ceux qui payent l’addition.

Vous avez 68 ans et le travail de magistrat est sans pitié. Comment voyez-vous cela? Mon âge et mes conditions d’existence me rendent totalement indépendant de toutes les pressions et me donnent une totale liberté de parole. Ma candidature est un acte civique: j’ai trop peur de voir le Grand Conseil virer à gauche. Avec l’élection d’un Macron ou d’un Trump, les temps ont changé: les candidats qui osent affronter les problèmes de fond attirent les électeurs en dehors des voies traditionnels. Ils réussissent, c’est nouveau. (TDG)