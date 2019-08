Après 28 heures de nage, un jeune de 17 ans atteint les Pâquis

Ce lundi à 18h, les hauts-parleurs des bains des Pâquis diffusent un message qui retient toute l’attention des baigneurs. «Votre attention s’il-vous-plait. Du côté du mur de grimpe un nageur est en train d’arriver. Il a 17 ans et vient de traverser le lac en longueur pendant une trentaine d’heure. Venez tous l’encourager!» Les usagers se rassemblent sur la jetée, les téléphones portables se pointent sur le kayak blanc aux palmes rouges, précédé d’un jeune homme crawlant de manière mécanique.

Colin Pesson, natif de Plan-les-Ouates, vient de boucler la traversée du lac en longueur, soit quelque 80 kilomètres. Parti de Villeneuve dimanche à 14h, il a tiré le lac toute la nuit à la force des bras, pendant 28 heures. A ses côtés, son coach de Genève Natation, qui l’a accompagné de bout en bout en kayak. Et un bateau chargé du ravitaillement et du soutien moral assuré par des membres de sa famille qui a accosté à Genthod, laissant Colin accompagné de son frère Gilles venu nager les dix derniers kilomètres avec lui.

Mais pourquoi s’est-il infligé ça? «C’est pour son travail de maturité à l’ECG», nous explique sa grande soeur Odile, qui nous a prévenus de l’arrivée de son frère dans la soirée. Michèle, sa maman, raconte: «Je n’ai pas dormi de la nuit, j’étais hyper inquiète. J’ai eu des nouvelles régulièrement par téléphone depuis le bateau. Il s’était entraîné depuis six mois, mais c’était la première fois qu’il nageait autant d’une traite.»

Lorsque Colin Pesson pose le pied sur les galets, le visage et les épaules rougis dans sa combinaison de natation à manches courtes, il aperçoit, étonné, des centaines de personnes l’applaudir. Sa mère vient l’embrasser, puis ses frères et soeurs, suivi de ses amis du club de natation. «Autour de lui, des enfants se pressent, admiratifs. On lui demande s’il a eu peur, si c’était dur, s’il a vu des silures. «C’était super à certains moments, horribles à d’autres. Et difficile à peu près tout le temps», leur sourit-il, épuisé. Et pas de silures: «ils nagent plus profonds».

Il raconte, à même la plage. «J’ai vraiment vu ma vie défiler. J’ai vomi plusieurs fois, je n’arrivais pas à garder la nourriture. Les barres de céréales et même le bouillon ne passaient plus. J’ai fini avec des morceaux d’orange et des gorgées d’eau, petites mais régulières.» A-t-il voulu arrêter? «Oui, c’est clair. Cette nuit un peu après 3h. Je ne pensais pas que pouvoir continuer. Il y avait des vagues, et la nuit était vraiment difficile à supporter. J’avais l’impression de faire du surplace, voire de reculer, on n’avait aucun repère. Je suis monté sur le bateau et j’ai dormi 15 minutes. Et puis à 3h40, je suis reparti. Sans aucune pause jusqu’à maintenant.»

Et comment se sent-il? «Libre. Soulagé. Content d’avoir réussi. C’est une tâche en moins à faire», expose le jeune homme, qui devra encore rédiger son travail de maturité pour décembre. «Mais je suis aussi épuisé. Je vais aller dormir. Et manger, mais pas trop. J’ai l’estomac en vrac. Et j’ai dû perdre 5 ou 6 kilos cette nuit. Ça m’a brûlé toutes les graisses.»

Un peu à l’écart de la foule, son coach Damien Depalmas tire son kayak au sec. Pour lui aussi, l’épreuve a été rude. Il n’avait jamais pagayé pendant 28 heures d’affilée auparavant. Comment a-t-il vécu cette nuit? «C’était intense. Colin a été formidable. 80 kilomètres de nage, c’est vraiment très inattendu pour son poids de 80 kilos. D’habitude les nageurs longue durée sont beaucoup plus légers. Avec son gabarit, on viserait 10, 15 voire maximum 20 kilomètres. Il en a fait quatre fois plus, c’est incroyable.» A-t-il vu son poulain se décourager? «Oui, une dizaine de fois. C’est là qu’il faut trouver les mots justes pour redonner l’espoir. Comme on se connait bien, j’ai pu lui rappeler d’autres moments où il avait réussi, où il avait pu trouver des ressources, où il avait été capable de se surpasser. Je suis très heureux de sa réussite et très fier de lui.»

Sur la jetée des Bains, un enthousiasme bruisse autour de l’événement. On entend prononcer le nom de Federer. Ce lundi soir, Genève s’est trouvé un héros local à admirer.