Apprendre la finance par vidéo

Quelle est la différence entre une obligation, une action ou d'autres formes d'investissements, appelés «alternatifs»? Comment évaluer les risques des placements financiers? Le monde de la finance est souvent obscur, et semble réservé à une poignée d'initiés. Afin de vulgariser ces thèmes, le Swiss Finance Institute (SFI), basée à Genève et Zurich, propose une formation originale dont un quart des heures - 20 sur 80 - seront assurées via de courtes vidéos de sept minutes. Une souplesse qui permet aux étudiants, mais aussi aux managers et chefs d'entreprise désireux d'en savoir par exemple plus sur la gestion des liquidités, de suivre cette formation à la carte, et au moyen de supports divers (ordinateur, tablette, smartphone). «L'examen final aura en revanche lieu en classe», précise Michel Girardin, en charge de ce nouveau certificat destiné à maîtriser les marchés financiers. Cette initiative se développe en partenariat avec la FER (Fédération des entreprises romandes Genève) et avec le soutien des syndicats (USS et Unia).

(TDG)