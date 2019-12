Appel à la vigilance sur les routes de Haute-Savoie

Les chiffres font froid dans le dos: depuis le 1er janvier 2019, 63 personnes ont perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie. Cela équivaut à un mort tous les six jours. En 2018, seules 41 personnes étaient décédées sur les axes du département français. Le préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert, appelle «chacune et chacun à redoubler d'efforts et de prudence lors de ses déplacements, notamment en cette période de vacances festives».

Deux tiers des personnes décédées en 2019 étaient des usagers vulnérables. Parmi ces morts, on dénombre 12 piétons, 7 cyclistes, 6 cyclomotoristes et 14 motards. La vitesse excessive ou inadaptée, l'inattention des conducteurs, l'alcool, les dépassements dangereux ainsi que le non-respect des règles de priorité sont les causes majeures de cette mortalité.

Dans son communiqué, le préfet de Haute-Savoie rappelle que l'association Opération Nez Rouge propose de raccompagner gratuitement les automobilistes chez eux avec leurs passagers et leur voiture durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Le numéro à composer est le 0800 802 208. Le numéro est valable en Suisse et en France.