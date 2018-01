Appartements en feu: deux blessés graves

Deux habitants de Chêne-Bougeries sont entre la vie et la mort aux HUG. Ce samedi matin vers 9h, les pompiers ont évacué, d'un appartement en feu, ces deux hommes de 35 ans. Le sinistre s'est déclenché au deuxième étage du logement situé au numéro 5A du chemin de Pont-de-Ville. La Brigade de police technique et scientifique est sur place pour comprendre l'origine de ces flammes, précise Jean-Claude Cantiello, porte-parole de la police.

«Nous sommes intervenus alors que de nombreux appels nous ont signalé un important dégagement de fumée, visible depuis l'extérieur, explique le commandant Nicolas Schumacher. 23 hommes et 5 véhicules ont été engagés sur cette intervention, aidés des pompiers volontaires de la commune.»

Depuis quelques heures, les pompiers sont sous l'eau. Vendredi soir, un autre feu d'appartement a eu lieu aux Eaux-Vives à la rue Maunoir. Une personne, incommodée par la fumée, a été conduite aux HUG. "Le feu a pris dans la cuisine", précise le commandant.

Ce samedi matin à 6h, rebelotte à Chêne-Bourg au chemin de Floraire: "L'appartement a été totalement détruit et trois personnes ont été acheminées à l'hôpital."

Enfin, trois heures plus tard, c'est au tour d'un ascenseur de prendre feu. A l'hôpital de Belle-Idée. "Dans des locaux administratifs, précise le chef d'Etat Major du Service d'incendie et de secours Frédéric Jacques. Quatre membres du personnel sont aux HUG à cause des intoxications dues à la fumée. Nous avons engagé 4 véhicules et 15 hommes." (TDG)