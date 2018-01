Année record pour l’hôpital des oiseaux

«Nous avons explosé les réceptions d’oiseaux blessés ou malades cette année, lance Patrick Jacot. En temps normal, nous soignons de 1000 à 1100 individus par an, mais pour 2017 nous en sommes à plus de 1600», précise le président-fondateur du COR (Centre ornithologique de réadaptation), qui craint que l’arrivée de l’hiver ne vienne compliquer les choses. Car avec le froid, les dangers se multiplient.

Pour l’heure, dans les voilières de Genthod, on note une recrudescence de cygnes, de mouettes rieuses, de chouettes hulottes et effraies, de buses variables et de petits passereaux, «notamment des mésanges, des merles ou encore des gros-becs», détaille le spécialiste.

Se nourrir, un problème

«Ce n’est pas le froid en lui-même qui est menaçant, car les oiseaux habitués à passer l’hiver chez nous sont bien équipés contre les chutes de température, explique Patrick Jacot. En revanche, la recherche de nourriture devient nettement plus compliquée pour nombre d’espèces.» L’oiseau a donc tendance à devenir plus téméraire, car son instinct de survie lui dicte de trouver à manger coûte que coûte. «Et c’est d’autant plus dangereux qu’il est moins réactif, moins vif à cause de ses membres engourdis.» Par exemple, il quittera moins rapidement le bitume à l’arrivée d’une voiture, au risque de se faire percuter. Les plus petits peuvent aussi constituer une proie plus facile pour les rapaces.

Ces derniers, d’ailleurs, n’endossent pas toujours la cape du prédateur. Ils sont aussi victimes, par exemple, de collision avec des véhicules. «De plus en plus de petits rongeurs viennent au bord des autoroutes, constate le fondateur du COR. Ils sont chassés des champs, où les lames de labour qui creusent de plus en plus profond mettent en danger leurs terriers, et ils sont aussi attirés par la nourriture, le plus souvent des restes de repas jetés par les fenêtres des véhicules.» Alléchés par ces proies faciles, les rapaces sont dès lors plus nombreux le long des autoroutes.

Ne donnez pas de pain!

Tout aussi dangereux pour la santé de bien des espèces, les virus. Dont le développement peut avoir un rapport avec les mauvais comportements des humains. «Les différents types de grippe aviaire – un cygne atteint de la H5N8 est mort dernièrement – peuvent en effet se transmettre par le biais du pain que l’on donne aux oiseaux aquatiques», indique Patrick Jacot. Qui martèle: «On ne le répétera jamais assez, mais le pain n’est pas bon pour les oiseaux! Et de surcroît, même en hiver, les espèces aquatiques ont largement de quoi se nourrir naturellement.»

Et le rapport avec les virus? «Attirés par le pain, les migrateurs tels le fuligule morillon, le harle bièvre ou le milouin – qui peuvent être porteurs de la maladie – se mêlent aux autres oiseaux. Et leurs fientes, elles, peuvent se mélanger au pain et le contaminer.»

Comment agir?

En cette période de dangers pour nos amis à plumes, le COR qui ne fonctionne qu’à l’aide de dons, réitère les bons comportements à observer si l’on récupère un oiseau mis en difficulté par le froid. «Il ne faut surtout pas le mettre près d’un chauffage, à cause du choc thermique, confie Patrick Jacot. Il suffit de le placer dans un carton où l’on aura fait quelques trous, et le poser dans une pièce tempérée. Ensuite, on peut nous appeler au No 079 624 33 07. La permanence est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, et le week-end de 14 h à 17 h.» Le site Internet du COR (www.cor-ge.ch) regorge aussi de bons conseils. (TDG)