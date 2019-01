«Animateur parascolaire est un métier stressant et peu reconnu»

Il y a quelques semaines, la «Tribune de Genève» révélait l’histoire du petit Alexis, 4 ans. À la suite d’un problème de coordination entre l’école et la structure parascolaire, il était rentré chez lui tout seul. Comment cela est-il possible? Les responsables du parascolaire expliquent les difficultés de leur métier. S’ils assurent que ce genre d’incident demeure très rare, ils appellent les parents à un meilleur dialogue.

«Chaque année, nos animateurs assurent plus de 3,3 millions de prises en charge d’enfants. Au vu de ce nombre, il est possible qu’un incident se produise. L’important, c’est qu’il soit sans conséquence pour l’intégrité de l’enfant et que des mesures correctives soient prises», réagit Nicolas Diserens, directeur du Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP).

Selon lui, «il y a très peu de problèmes majeurs. Nous nous efforçons d’offrir un service public d’accueil socio-éducatif collectif de qualité. Il faut comprendre que différents acteurs doivent se coordonner: parents, animateurs, corps enseignant. Chacun a son rôle à jouer pour que tout se passe au mieux, ce qui est le cas dans la très grande majorité des situations.»

Un vrai métier, peu reconnu

Être animateur au GIAP est une vraie profession qui ne s’improvise pas, insiste Nicolas Diserens: «Chaque année, nous recrutons plus de 250 personnes. Nous les formons et elles bénéficient aussi de formation continue tout au long de leur carrière. Ce métier n’est pas à la portée de tout le monde. Nous prenons les enfants au moment où ils sortent de l’école après un long temps de concentration. Ils ont envie de s’amuser et de se défouler. C’est beaucoup de responsabilités, de stress, il faut savoir faire preuve de créativité, de confiance en soi et avoir les nerfs solides.»

Cette reconnaissance n’est pas acquise, selon le ressenti des animateurs que nous avons rencontrés: «La majorité d’entre nous aime vraiment ce métier. Il y a une grande satisfaction à pouvoir accompagner ces enfants. Il nous semble que beaucoup de parents ne se rendent pas compte du travail que l’on effectue. Il y a aussi des efforts à faire au niveau de la reconnaissance salariale. Il nous est impossible de concilier ce travail avec un autre, vu les horaires.» Pour le Syndicat Interprofessionnel de Travailleurs et Travailleuses et sa représentante, Maimouna Mayoraz, les conditions restent précaires.

À cela s’ajoutent d’autres difficultés. Le système de remplacement des animateurs a des contraintes importantes en termes d’effectifs des groupes. Il n’est pas toujours possible de remplacer la totalité des absences. Nicolas Diserens explique ainsi devoir «jongler avec un nombre important de remplacements quotidiens. Nous fonctionnons avec un système de priorité pour assurer que les normes de sécurité minimum soient toujours respectées et que les postes dans certains lieux particuliers, comme les zones d’éducation prioritaires, soit correctement pourvus. Idem s’il y a des trajets à faire jusqu’au réfectoire.»

Appeler 40 fois la police

La communication entre tous les acteurs est un autre paramètre délicat. Si l’équilibre est rompu, cela peut avoir un impact négatif sur la sécurité de la prise en charge des enfants: «Si personne ne nous annonce qu’un enfant ne viendra pas au parascolaire, nous chercherons cet enfant. Cela peut compliquer l’organisation des activités prévues et causer des frustrations. L’an dernier, nous avons dû appeler une quarantaine de fois la police car les parents ne nous avaient pas avertis de l’absence de leurs enfants et ils étaient injoignables.»

Secrétaire générale de la Fédération des Associations des parents d’élèves de l’enseignement obligatoire, Anne Thorel Ruegsegger le reconnaît volontiers: «Il y a de vrais efforts à faire en termes de communication, dans les deux sens. Le GIAP est un acteur incontournable de la vie éducative de nos enfants. Il faut le considérer comme tel. Mais il doit aussi être à la hauteur des exigences. Parfois, les parents doivent aller chercher leurs enfants dans un lieu différent de celui du début de la prise en charge, sans que cela ne soit correctement annoncé. Mais nous avançons tous sur la bonne voie.»

Alors que les services du parascolaire sont remis en cause dans le canton de Vaud, la situation à Genève est différente. Il existe une véritable conscience de la nécessité de ce service, bien que l’explosion des besoins et la pression notamment sur les infrastructures inquiètent. Comme le souligne Esther Alder, présidente du GIAP et conseillère administrative de la Ville de Genève, «75% d'augmentation du nombre d’enfants sur les dix dernières années, c'est énorme. C'est sans doute la prestation dont le besoin a le plus augmenté! Pour les communes, il s'agit de mettre à disposition des locaux et des infrastructures toujours plus nombreux. Certaines ont réalisé des investissements importants pour assurer la qualité de l'accueil, mais cela reste un vrai défi pour elles.»

Un service universel qui accueille 17 000 enfants à midi et 7000 le soir

Les premières cantines scolaires ont vu le jour aux Pâquis en 1887. Depuis, ce service n’a cessé d’évoluer et de s’adapter aux besoins des parents et de la société.

Les associations de parents d’élèves sont bien conscientes qu’aujourd’hui, il est devenu extrêmement difficile de concilier une vie familiale et une activité professionnelle sans le soutien du parascolaire. Genève a été un canton précurseur en la matière vu qu’il est le seul de Suisse à garantir l’universalité de ce service de soutien.

Tous les enfants peuvent en effet y avoir accès, sans exception et quel que soit le revenu de leurs parents. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: à Genève, 1500 animateurs sont responsables chaque jour de près de 17 000 enfants à midi et 7000 le soir.

Malgré sa taille, le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) reste encore peu connu, regrette Nicolas Diserens: «Nous prenons en charge les enfants et proposons une gamme variée d’activités entre le sport, les bricolages, la culture, parfois en collaboration avec des associations. Certains enfants ont aussi besoin d’être plus tranquilles et il faut respecter cela.» (TDG)