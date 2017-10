Anières étudie une navette lacustre vers Versoix

«En termes de transports lacustres, le Léman est le lac le plus sous-utilisé d’Europe!» Le constat émane du maire d’Anières, le député PLR Antoine Barde. Pour empoigner le dossier, cet ancien président du Grand Conseil n’a pas attendu que le projet de taxi fluvial Sea Bubbles, d’origine helvétique, annonce, comme il vient de le faire, le repli de ses projets parisiens sur Genève. L’inventeur de cette sorte d’hydroglisseur conçu pour un pilote et quatre passagers, Alain Thébault, a cité l’exemple d’une liaison entre Anières et Versoix (lire notre édition du lundi 23 octobre).

Or Anières a déjà lancé une étude sur le sujet et s’apprête à en publier les résultats. «Notre projet n’a pas spécialement de lien avec les Sea Bubbles, bien que nous nous apprêtions à en rencontrer les responsables en novembre, précise Antoine Barde. Nous serions disposés à devenir une commune test pour ce concept de taxi naval, mais l’objectif que nous visons dans le cadre de notre plan directeur communal est de développer non pas un mode de déplacement individuel, mais un véritable transport collectif. Elle prendrait la forme d’une navette lacustre et serait coordonnée avec le déploiement du réseau ferroviaire régional Léman Express en 2019.»

Les études menées jusqu’ici ont démontré la faisabilité du projet et confirmé que la demande existe. Selon cette expertise, Versoix serait la destination idéale sur la rive droite, précise encore le maire qui compte détailler tout prochainement les résultats face aux médias. Les deux communes sont dotées de débarcadères desservis par la Compagnie générale de navigation (CGN), qui a été approchée par les mandataires de l’étude. A Versoix, le ponton se trouve à 500 mètres de la gare. Antoine Barde note en outre que, dans le cadre du désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les communes, celles-ci pourraient reprendre les ports à leur compte, ce qui faciliterait un projet porté à l’échelon municipal.

Sur son site, Anières sonde sa population et celles des communes voisines de Corsier et Hermance au sujet de la navette. Celle-ci, peut-on lire, rallierait Versoix en 13 minutes (au lieu de 41 par la route) et proposerait trois traversées le matin (à 6 h 30, 7 h 15 et 8 h) et quatre le soir (17 h 15, 18 h, 18 h 45 et 19 h 30). Le prix pour un sésame annuel cumulant la navette lacustre à l’abonnement Unireso serait de mille francs.

(TDG)