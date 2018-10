Anières coule sa navette lacustre

Un naufrage! Les référendaires étaient montés à l’abordage, ils peuvent pavoiser. Ce dimanche, une très forte majorité d’Aniérois (73,3%) a refusé le financement d’une navette lacustre reliant leur commune à Versoix-Bourg pour une durée de deux ans, à l’essai.

L’objet de la votation portait sur un crédit complémentaire de 285 000 francs, lequel avait été attaqué par référendum. Le projet, porté le Conseil administratif, était pourtant soutenu par une majorité du Conseil municipal, dont les dix élus libéraux-radicaux. Le 20 février, le Délibératif avait voté ce crédit par 11 oui, 2 non et 2 abstentions.

Suite à l’aboutissement du référendum, des comités de soutien émanant du PLR et du groupe Le Centre s’étaient constitués pour défendre la future liaison lacustre. Le budget de fonctionnement de la navette était estimé grosso modo à un demi-million de francs par an et les recettes annuelles à 125 000 francs.

Repenser la gouvernance

Ce raz-de-marée des opposants sanctionne-t-il les autorités en place? «Je ne peux pas l’affirmer, je ne suis pas politologue, souligne Stéphanie Baron Levrat, présidente du Comité référendaire. Mais c’est le signal qu’à Anières, on ne fait pas passer un objet en force. On ne doit pas mettre la population devant le fait accompli sous prétexte qu’on a la majorité absolue. Ce vote devrait pousser nos élus à repenser leur manière de gouverner dans un village.»

Au Municipal, seul le groupe Ensemble pour Anières avait combattu la navette lacustre. «Pour nous, ce projet était mal ficelé, il ne tenait pas compte, notamment, de l’impact pour le village en termes de trafic et de parking sauvage, poursuit Stéphanie Baron Levrat. Nous sommes tout à fait conscients qu’il faut trouver des solutions pour combattre les embouteillages aux heures de pointe, mais il faut y réfléchir ensemble. Dès cette semaine, nous irons devant les autorités afin de leur dire que nous sommes à disposition pour en discuter.»

La Mairie prend acte

«Nous sommes obligés de prendre acte du résultat de ce scrutin, relève pour sa part Pascal Wassmer, adjoint au maire et membre du groupe Le Centre. Je pense en effet que ce projet était mal ficelé. Les soucis des Aniérois relatifs aux problèmes de parcage sauvage que pourrait engendrer la mise en service de la navette lacustre, ainsi que le coût du projet, ont sans doute pesé lourd dans ce vote. La Mairie ne va pas rester sans rien faire. Une liaison lacustre demeure un projet intéressant et par ailleurs, il est évident qu’il faut faire quelque chose pour désengorger la traversée du village aux heures de pointe. Une étude est notamment en cours pour instaurer des zones macarons.»

Pour les partisans du projet, la navette lacustre constituait une alternative de mobilité douce aux personnes souhaitant se rendre sur la rive opposée. Trois départs le matin depuis Anières (le plus tardif à 8 h) et quatre retours le soir depuis Versoix-Bourg avec arrivées entre 17 h 30 et 19 h à Anières, étaient prévus. Le trajet entre les deux débarcadères aurait avoisiné les 13 minutes. (TDG)