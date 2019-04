André-Chavanne fête ses 25 ans avec une ola géante

Le professeur de diction a la poisse. Son micro a fonctionné deux minutes avant de devenir aphone. Au moment où il doit se faire entendre par 1400 élèves. Au moment où la pluie commence à tomber. Il ne lui reste qu’à s’égosiller. Hier, la cour du Collège et École de commerce André-Chavanne se faisait le théâtre d’une représentation particulière: deux flashmobs pour célébrer à la fois les 25 ans de l’école et promouvoir la transition écologique.

Les élèves et leurs maîtres forment d’abord le «symbole du troisième monde», dont la silhouette rappelle le signe mathématique de l’infini. «Il a été créé par Michelangelo Pistoletto, figure de l’art contemporain, explique Véronique Burband Debellemanière, responsable du Centre de documentation de l’école, qui a organisé l’événement. Il symbolise la transition écologique et remet en relation homme et nature.» Le concept a souvent été repris, notamment par l’ONU et le Louvre. Une plate-bande d’arbustes intégrant ce symbole a aussi été plantée vers l’entrée de l’école. «Tout cela s’inscrit dans une continuité. Notre établissement est engagé depuis longtemps dans des programmes éducatifs en lien avec le développement durable et la solidarité», indiquent la responsable et Roland Jeannet, directeur.

Les classes se rangent le long du signe tracé au sol. La ola démarre. Enfin, les olas. Ça se lève à gauche, à droite, un peu au milieu… La troisième prise sera la bonne. Dommage que le drone n’ait pas pu immortaliser ça, l’engin est resté cloué au sol. La deuxième flashmob, pour former le 25, accuse un peu d’inertie, le 5 sonne creux. «Quelqu’un peut aller voir si des classes se sont planquées dans le bâtiment?» s’époumone le prof au micro. On réquisitionne les spectateurs pour grossir les rangs, le 25 prend vie, et on relance la ola dans la bonne humeur. La célébration officielle du quart de siècle aura lieu le 18 mai.

(TDG)