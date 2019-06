Amoureuse de Voltaire et salonnière des Délices

Née en 1712 à Paris, Marie-Louise Mignot est la nièce de Voltaire, qui devient son tuteur à la mort de son père. Fille de Pierre-François Mignot et de Marguerite-Catherine Arouet, elle choisit d’épouser, en 1738, Nicolas-Charles Denis, au détriment d’une alliance avantageuse désirée par son oncle. Elle est alors connue comme Madame Denis (nom qu’elle garde comme signature dans sa correspondance).

Veuve en 1744, elle ouvre, après son deuil, un salon à la mode à Paris, et c’est autour de 1745 que les rapports entre oncle et nièce évoluent pour devenir amoureux. Elle emménage chez Voltaire et sera sa compagne et complice jusqu’à sa mort, mais elle ne renoncera pas à son indépendance, tant personnelle qu’affective, ce qui mènera parfois à des tensions. Quand le philosophe accepte l’invitation de Frédéric II de Prusse à Potsdam et Berlin, en 1750, elle reste à Paris. En l’absence de son oncle, elle gère une partie de ses affaires et s’emploie notamment à négocier au Théâtre Français et à la cour. Alors qu’il se trouve à Colmar et est en difficulté, elle le rejoint. Ils arrivent en Suisse en décembre 1754 et résident d’abord à Prangins, avant de s’installer l’année suivante à la demeure Les Délices, à Genève.

Tensions avec les autorités de Genève

Le salon des Délices s’ouvre sur des soirées de bals, de jeux d’esprit, mais aussi de théâtre, où hôtes et invités montent sur les planches. Passionnée de théâtre, Marie-Louise Mignot est appréciée aussi bien pour sa récitation que pour ses talents de musicienne.

Partageant leur temps entre Genève et Lausanne, où ils ont également une propriété, oncle et nièce mènent ainsi une vie mondaine, et Marie-Louise Mignot tient non seulement le rôle de gouvernante, administrant la maisonnée, mais aussi celui de secrétaire. Des tensions avec les autorités de Genève conduisent le couple à Ferney, à partir d’octobre 1758. Une dispute éclate en 1768, menant au départ de Marie-Louise Mignot, qui ne revient qu’en 1769. En 1778, ils retournent à Paris, où Voltaire meurt en mai.

Un mariage qui fait scandale

Nommée légataire universelle de son oncle, elle vend ses papiers ainsi que sa bibliothèque à Catherine II de Russie et le domaine de Ferney au marquis de Villette. Faisant fi du scandale, elle se remarie en 1780 avec François Duvivier, de dix ans son cadet. Elle continue à mener une existence mondaine comme salonnière et garde sa passion pour le théâtre, encourageant certains auteurs débutants. Elle reste à Paris jusqu’à son décès, survenu en août 1790. (TDG)