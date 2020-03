Allianz achète 300 logements à Bellevue

C’est le dernier épisode d’une opération immobilière de grande envergure. Lundi, l’assureur Allianz a annoncé avoir acheté un ensemble résidentiel de 287 logements en cours de construction dans la commune de Bellevue. Il a déboursé la somme de 200 millions de francs.

Allianz devient ainsi le futur voisin de Lombard Odier. Les logements se situent en effet sur le même terrain qui abritera le siège de la banque privée, à l’entrée de la commune, au lieu-dit «les Hauts du Château».

Trois partenaires

Ces terrains ont été acquis il y a une douzaine d’années par trois partenaires: Comptoir Immobilier, l’entreprise de construction Perret ainsi que l’architecte Patrice Bezos, du bureau Favre & Guth. Ils en ont vendu les deux tiers à la banque, pour 49 millions, qui a mandaté les architectes Herzog et de Meuron. La construction sera réalisée par l’entreprise Perret.

Pour l’ensemble de logements, les trois partenaires restent liés. Comptoir Immobilier s’occupe de la promotion et fait office d’entreprise générale, Patrice Bezos tient le crayon et Perret construit.

Le chantier a démarré l’année dernière, sans attendre la commercialisation. Ce qui n’était pas une grosse prise de risque. «Nous savions que tous les grands institutionnels étaient intéressés», raconte Patrice Bezos. Les appartements seront livrés à la fin de 2022.

Vue imprenable

L’ensemble acquis par l’assureur se compose de deux grandes barres, dont l’une s’étage face au lac. On y trouvera notamment quelques cinq-pièces avec une terrasse de 80m2 ainsi qu’une vue imprenable sur le lac et le Mont-Blanc. Tous ces logements seront à louer. Et comme on est en zone de développement, et à l’origine en zone agricole, la moitié d’entre eux seront subventionnés.

Cinq milliards de francs

L’acquéreur se dit très satisfait. «Cet investissement, le plus important jamais réalisé par Allianz Real Estate en Suisse, offre un rendement attractif et contribue à renforcer notre position à Genève, un emplacement stratégique.» Allianz déclare un portefeuille immobilier en Suisse de 5 milliards de francs. À Genève, selon nos informations, il possède une soixantaine d’immeubles.