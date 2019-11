Allez… on allège sa salle de bains pour le climat!

Utiliser des savons et du shampooing solides, de l’huile de jojoba, des brosses à dents en bois et des disques démaquillants lavables: voilà quelques astuces simples pour limiter les déchets dans votre salle de bains. Et vous pourrez en obtenir d’autres en participant à l’atelier intitulé «Zéro déchet-Beauté, hygiène» qui aura lieu mardi au Grand-Saconnex. C’est le refrain à la mode: tout le monde parle du changement climatique et s’interroge sur la façon de réduire les émissions de carbone. «La bonne nouvelle, relevait dernièrement la commune saconnésienne dans son journal, c’est que nous pouvons tous faire quelque chose à notre échelle. Et c’est plus facile qu’on le pense!»

Avec la Ferme Pommier comme site pilote Zéro déchet, Le Grand-Saconnex veut sensibiliser les habitants… sans les culpabiliser pour autant. Au contraire. «Cela peut-être libérateur parce que ça signifie que nous ne devons pas attendre que les gouvernements et les entreprises changent, même s’il est essentiel qu’ils le fassent», relève Dorinda Phillips, ambassadrice de l’association ZeroWaste Switzerland, organisatrice de l’atelier.

Chacun peut agir dans son quotidien en consommant durable. Cela passe, par exemple, par l’utilisation de sa propre gourde pour éviter les emballages à usage unique, mais aussi par l’emploi d’un sac en tissu pour faire ses commissions.

Au niveau de la beauté et de l’hygiène, il faudrait éviter les emballages en plastique en privilégiant les savons, les shampooings et les dentifrices solides, ainsi que des bouteilles rechargeables pour d’éventuels gels douche. Mais aussi remplacer le coton par des disques démaquillants lavables, le fil dentaire par des fils de soie. L’huile de jojoba, de noix de coco ou d’olive est, elle, préconisée comme crème pour le corps et le visage.