Aire-la-Ville met fin à quinze ans d’investissements

Une quinzaine de millions. Voici ce que la Commune d’Aire-la-Ville a dépensé ces quinze dernières années dans différents projets. Parmi eux figurent la mise en place d’un réseau de chauffage à distance, la réfection de la route du Vieux-Four et son passage en zone 30, l’achat de la Cure afin d’y réaliser une nouvelle mairie et la création d’une zone sportive comprenant l’unique stade de hockey inline du canton. Après ces années dispendieuses, les Aériens s’apprêtent à vivre une législature économe.

«Nous allons nous concentrer sur la gestion courante et la construction de la crèche, dont le premier coup de pioche sera donné la semaine prochaine», confirme le maire Dominique Novelle. Pour mémoire, la réalisation de cette institution avait été contrée par un référendum avant d’être acceptée en votation en octobre 2018 par 350 oui contre 226 non. La structure, qui sera gérée par une fondation, devrait pouvoir accueillir une trentaine d’enfants dès la fin de l’été 2021.

Si quelques projets immobiliers comprenant une vingtaine de nouveaux logements s’apprêtent également à démarrer dans cette municipalité aisée (selon les statistiques cantonales, elle fait partie des communes ayant un revenu annuel médian élevé), aucun autre gros projet n’est prévu dans l’immédiat.

Pas de révolution non plus au niveau politique puisque Dominique Novelle et ses adjoints Michel Apothéloz et Christine Rambach sont d’ores et déjà élus tacitement, faute de concurrence.

La composition du Conseil municipal devrait aussi rester plus ou moins identique: l’Alternative représente ses trois élus actuels alors que l’Entente villageoise lance treize candidats (elle a dix sièges aujourd’hui). «Finalement, je crois que le plus gros changement à venir sera l’arrivée d’une nouvelle secrétaire générale. Elle prendra la place de Véronique Duperrier, qui est restée vingt-cinq ans. Une page se tourne», conclut le maire.