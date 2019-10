Agressions à Perly: la police appelle les habitants à la prudence

Les habitantes de Perly sont en état d’alerte. En un peu plus de deux mois, quatre femmes ont été victimes de vols à l’arraché brutaux dans le village frontalier. Alors que les auteurs n’ont toujours pas été interpellés, la police émet une série de recommandations à l’égard de tous les habitants.

Les forces de l’ordre suggèrent aux villageois de ne pas se promener seuls dans les rues de la commune et de transporter leurs valeurs «dans une pochette ou ceinture de sécurité portée sous leurs vêtements». Elles leur conseillent également de ne pas utiliser de téléphone portable et de ne prendre ni sac à main ni sac à dos avec elles. «Dans les situations qui se sont déroulées à Perly-Certoux, c’est le vol qui est le mobile et non l’agression, qui survient ensuite comme conséquence du vol. Par conséquent, il faut cacher tout ce qui peut intéresser un voleur», précise la police dans son communiqué.

«C’est quand même incroyable que l’on doive se comporter comme dans une mégapole dans une commune de 3000 habitants! réagit Karin, la fille d’une des victimes. Maintenant quand notre fille de 15 ans rentre le samedi après-midi avec le bus D en passant forcément devant la mairie, je lui dis de faire comment? Cacher son sac à main sous son t-shirt? Demander à une copine de l’accompagner jusque chez nous et la ramener après en voiture?»

La police genevoise souligne qu'elle prend l’affaire «très au sérieux». Elle précise que les patrouilles ont été renforcées et que les forces de l’ordre de l’autre côté de la frontière ont également été engagées. L’enquête est toujours en cours.