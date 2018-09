Agression au chemin de la Gravière: «Ce n'était pas à la Parfumerie»

L'enquête sur l'agression sanglante ayant eu lieu la nuit du 5 au 6 septembre suit son cours. Mais au lendemain de notre article, le gérant de la Parfumerie, Jeremy Verlooven tient à contester que les faits aient eu lieu devant son établissement comme le mentionnaient en audition le prévenu et le plaignant. «Tout le monde pourra vous dire que l'ambiance qui règne à la Parfumerie est toujours populaire, sereine, multi-générationnelle et que nous avons que très rarement des problèmes avec nos clients, et encore moins des bagarres générale avec couteaux ou tesson de bouteille.» Pour le gérant, la confusion vient manifestement du fait qu'il y a un autre établissement public dans le même secteur de la Gravière, non loin du Nouvel Hôtel de Police: «D'ailleurs, notre établissement était fermé cette nuit-là.» (TDG)