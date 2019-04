Agent municipal sous enquête pour avoir été grossier sur WhatsApp

«Fils de pute», «Je suis vraiment chaud». Ces mots grossiers émanent d’un agent municipal, qui plus est formateur de policiers en Ville de Genève. Des captures d’écran de ces propos, échangés sur WhatsApp avec des aspirants, ont terminé l’été dernier sur le bureau du Conseil administratif, qui a aussitôt licencié le fonctionnaire pour justes motifs.

Si l’Exécutif pouvait bel et bien sanctionner l’agent, il a eu la main trop lourde en renvoyant de la sorte un homme sans antécédents pour «un acte isolé»: c’est dans les grandes lignes ce que conclut aujourd’hui la justice administrative dans un arrêt rendu ce mois: «Sa réintégration dans sa fonction au sein de l’école municipale doit être ordonnée, écrivent les juges. Il appartiendra à la Ville de prendre des sanctions disciplinaires ou d’autres mesures, telles que le changement d’affectation.»

De Strauss-Kahn à Théo

Revenons sur la genèse de ce groupe WhatsApp tant décrié. Il a été créé à la fin de mars 2017 au sein de la volée de l’école. Son but était de «marquer le coup», la fin des cours, l’assermentation et la soirée de clôture des événements. Mais au fur et à mesure, des dérapages ont eu lieu. Selon le Département de l’environnement et de la sécurité, «certains messages avaient des connotations potentiellement racistes, d’autres clairement sexistes et/ou à caractère sexuel».

Un des échanges litigieux remonte au 24 mars. Un intervenant du groupe publie une photo de Dominique Strauss-Kahn et écrit: «Il est où Théo que je l’enc…» Rappelons que Théo est ce jeune homme qui aurait été blessé avec une matraque par un policier en 2017 à Aulnay-sous-Bois. Un aspirant «kiffe» (ndlr: apprécie) cet humour «trash» et encourage son collègue qui renchérit en mettant une image s’inspirant de ce fait divers. Le formateur, qui aurait dû calmer les ardeurs de ses troupes selon la Ville, y va de son message («Fils de pute») accompagné d’une émoticône, un doigt majeur tendu bien haut. «Ces mots ne visent absolument pas Théo, assure Me Robert Assaël, l’avocat de l’agent. Avant même qu’un collègue fasse référence à Théo, ces mots avaient été utilisés par d’autres. Mon client leur répondait en quelque sorte.»

Quoi qu’il en soit, une heure plus tard, une aspirante rallume la mèche avec un autre message à connotation sexuelle. «Je suis chaud», écrit le formateur. Inadmissible aux yeux de son employeur. Mais pour la justice, «il n’est pas établi à satisfaction de droit que cette réaction soit en relation directe avec le message de la jeune femme».

À 21 h 07, un aspirant fait référence au sexe féminin. Le formateur rédige le message suivant: «Je suis vraiment chaud», avec une émoticône d’une bouche tirant la langue. Et les juges de conclure: «Il ne fait aucun doute que le message s’inscrit dans le contexte sexuel dans lequel les protagonistes ont dirigé la conversation. […] Il devait s’abstenir et refréner la publication de tout message à connotation sexuelle. […] Il a manqué à son attitude d’entretenir des relations dignes et respectueuses avec les membres du groupe WhatsApp.» «Entre le message de l’aspirant et celui de mon client, il y en a dix autres, note Me Assaël. Le lien retenu par la juridiction administrative n’est pas établi.»

Messages inconvenants

Selon les juges, l’homme n’est pas le créateur de ce collectif ni l’expéditeur de messages encore plus inconvenants que ceux que nous avons cités au préalable. Et la Chambre administrative de relever qu’il n’a envoyé que deux messages litigieux, le même jour, et n’a plus participé aux discussions avant de quitter le groupe.

D’après l’arrêt, la gravité des manquements, qui n’ont pas donné lieu à une plainte pénale, doit donc être légèrement relativisée: «Son comportement remis dans son contexte n’est pas de nature à justifier un licenciement immédiat pour justes motifs, lequel est disproportionné.»

«Il a vite quitté le groupe»

Me Assaël salue cette récente décision de justice: «Mon client n’est intervenu dans ce groupe, qui a existé pendant un an, que par quelques brefs messages, sur seulement une heure et demie. Il l’a d’ailleurs très vite quitté. La Ville était manifestement dans l’excès en le jetant comme un malpropre, alors qu’il avait toujours fait preuve de professionnalisme, de motivation et de dévouement. Heureusement, la Chambre administrative a corrigé cette injustice en le réintégrant, ce qu’elle fait rarement.»

Contacté, le Conseil administratif annonce, par la voie de son porte-parole, Philippe Despine, qu’il saisira le Tribunal fédéral.

(TDG)