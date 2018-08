Afrikana, un bijou familial aux Pâquis

Sur le mur au fond de la boutique, les imprimés et les couleurs pétantes des tissus africains se marient comme par magie. Sur les mannequins, des robes cousues par un couple de Maliens. À droite, un alignement de têtes en plastique sur lesquelles repose un choix infini de postiches. Et derrière le comptoir, invariablement, les sourires de Marie-Josée, 63 ans, et de sa fille Jacqueline, 41 ans. Fidèle au poste, Marie-Josée: en trente-six ans, sa boutique Afrikana, installée aujourd’hui au numéro 20 de la rue de Berne, n’a jamais fermé une seule semaine. Avant que sa fille ne puisse tenir la maison, les vacances se prenaient en alternance avec Claude, son mari.

Du Congo aux Pâquis

C’est en raison d’un problème capillaire que cette boutique spécialisée dans les produits africains a vu le jour. On est en 1982. Cela fait trois ans que Marie-Josée Rochat, née dans un petit village du Congo, vit à Genève. À l’époque, il faut rouler jusqu’à Paris pour trouver des produits permettant de démêler ses cheveux crépus, aujourd’hui élégamment teintés par les années. «C’est simplement parti comme ça!» Marie-Josée baisse son temps de travail à la Migros et ouvre une petite arcade derrière la gare. Claude, alors employé dans un bureau de change CFF, fait les trajets en voiture jusqu’à la capitale française pour ramener la marchandise.

Le succès est au rendez-vous: Marie-Josée laisse tomber la Migros. Et déménage aux Pâquis, parce que c’est là qu’elle se sent chez elle: «C’était le seul quartier vivant de la ville!»

Il faut dire que quand elle arrive, en mars 1979, vêtue d’un pagne léger, le choc est brutal. «Vous savez, on ne se sent pas bien quand on vient d’un pays chaud, où la vie se passe à l’extérieur, où la musique est partout.» Pour Claude non plus, ce n’est pas simple: «Nous n’avions jamais vécu ensemble!»

Le lendemain de son arrivée, elle se retrouve seule avec son bébé de 18 mois – «Claude l’a tout de suite considérée comme sa fille» – dans son appartement de la rue de Carouge. «Mon mari était parti au travail, il n’avait pas le choix. J’ai appuyé sur un bouton et la télévision s’est allumée. Je ne comprenais rien, j’étais tétanisée! C’est avec ce genre de petites choses qu’on se rend compte que l’on vient de loin.» Au bout de deux semaines, elle n’a qu’une envie: «Rentrer à la maison!»

Coup de foudre à la caisse

D’ailleurs, au départ, ils étaient peu à y croire. C’est Claude, envoyé par le CICR au Congo, qui tombe fou amoureux de la jeune fille derrière la caisse enregistreuse d’un supermarché. «Quand je l’ai vue, j’ai tout de suite su qu’on se marierait! Pourtant, qu’est-ce qu’on ne m’a pas dit! Les missionnaires m’assuraient que ce genre d’histoires finissait toujours mal.» Et au village, la famille craint de la laisser partir avec un homme blanc dont ils ne savent rien. «Mais la couleur de peau n’a aucune importance! Ce qui nous a unis, c’est que nous sommes tous deux des enfants de la terre.» Claude a les yeux qui brillent. «Chaque fois que je raconte cette histoire, les larmes montent.»

Comme une petite sœur

À Genève, pour Marie-Josée, l’urgence consiste à trouver un travail. «Je ne pouvais pas vivre autrement. Petite, quand je n’étais pas à l’école, j’aidais ma mère à aller chercher du manioc. Être vendeuse m’a permis de me sentir utile, comme tout le monde.» Et ce salaire de caissière lui permet d’économiser, jour après jour, sur ses repas de midi, 2000 francs, soit les fonds nécessaires pour lancer Afrikana. «Je ne savais même pas qu’on pouvait faire un crédit. Et puis, ça m’aurait fait trop peur.»

Las de passer ses nuits sur la route avant de retourner derrière son guichet, Claude rejoint rapidement l’entreprise. Qui devient comme «une petite sœur» pour Jacqueline. «Être indépendant, c’est du travail, relève celle qui a mis officiellement le pied dans la boutique il y a dix ans, après avoir travaillé quelques années hors du giron familial, à l’Université. Mes parents m’ont transmis ces valeurs. Mes samedis, je les passais au magasin. Cela vous marque. Et je suis sûre que c’est pour ça qu’il est toujours là, bientôt quarante ans après.»

Tous dans la même direction

Jacqueline a amené sa touche et la présence du bijou familial sur les réseaux sociaux. Elle propose des cosmétiques naturels, une manière d’élargir la clientèle, qui ne s’arrête pas à la communauté africaine. «C’est aussi par vagues. En ce moment, le wax (ndlr: tissu africain) est à la mode.» Et si la concurrence s’est étoffée au fil des ans, «ça n’est pas un mal: ça dynamise le secteur.» Il y a quelques années, le père de ses trois enfants, contremaître de métier et d’origine franco-italienne, a à son tour rejoint le clan. «Travailler avec ses parents et son mari, c’est un challenge. Ce qui fait que ça marche, c’est qu’on va tous dans la même direction.» (TDG)