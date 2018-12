Affaire des notes de frais: amende salée pour l’organisateur de la manifestation

C’est un «cadeau empoisonné» qu’a reçu Jérôme Fontana juste après Noël. Employé dans le négoce et vice-président des Vert’libéraux genevois, il avait organisé «en tant que citoyen» une manifestation suite à la publication du rapport explosif de la Cour des comptes sur les frais professionnels des conseillers administratifs de la Ville. Le 13 novembre, une centaine de personnes étaient venues crier leur colère avant une séance du Conseil municipal. Or, Jérôme Fontana vient d’apprendre qu’une amende de 400 francs (300 francs ainsi que 100 francs d’émoluments) lui a été infligée.

Motif: «non-respect des conditions fixées par le département», indique l’ordonnance pénale du Service des contraventions. «J’avais demandé à pouvoir manifester sur le parvis de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), où siège le Municipal, affirme Jérôme Fontana. Mais on m’avait répondu que ce n’était pas possible car il s’agissait d’un espace privé.» L’autorisation lui a été accordée de manifester sur la rue Kazem-Radjavi, située en contrebas, à quelques mètres de l’entrée de l’OMM.

«Droit démocratique»

Jérôme Fontana raconte que quand il est arrivé sur les lieux, les manifestants étaient déjà sur le parvis. «Un policier m’a fait remarquer qu’ils n’en avaient pas le droit, poursuit-il. Je leur ai demandé d’aller sur la rue autorisée et je me suis presque fait huer. Après la manifestation, je suis allé m’excuser auprès du chef de la sécurité de l’OMM. Il m’a dit que ce n’était pas grave et que ça leur avait fait de l’animation.»

Cette contravention de 400 francs, Jérôme Fontana la trouve «sévère, très sévère». Un franc symbolique d’amende aurait été plus justifié, selon lui. «Il n’y a eu aucun débordement, aucun blessé. On n’a dérangé personne. Quel message vous envoyez en faisant ça? Celui que même si tout se passe quasiment dans les règles, vous risquez une amende si vous voulez manifester. J’espère que cela ne découragera pas d’autres de faire valoir leur droit démocratique.» Jérôme Fontana dit qu’il «va faire opposition».

Contacté, le Département de la sécurité du canton, duquel dépend le Service des contraventions, fait savoir que «pour des questions de protection des données personnelles», il «ne commente pas les cas particuliers». (TDG)