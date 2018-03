Affaire Tariq Ramadan: une enquête indépendante est lancée

«La conseillère d'État Anne Emery-Torracinta affirme sa volonté d'ordonner une enquête indépendante autour de «l'affaire» Ramadan dans les meilleurs délais», communique ce mercredi à la Tribune de Genève Pierre-Antoine Preti, porte-parole du Département de l'instruction publique (DIP). Il s'agit d'un revirement. Lundi encore, la cheffe de l'Enseignement refusait cette option, qu'elle a ensuite évoquée mardi soir dans l'émission Forum.

Quelle forme prendra cette enquête? Quel sera son champ d'action? Quels seront ses objectifs? À qui sera-t-elle confiée? Pour l'heure, pas de réponse. «Le périmètre et les modalités exactes de cette enquête seront communiqués prochainement», indique le porte-parole, sans plus de précisions.

En novembre, quatre anciennes élèves genevoises du professeur Tariq Ramadan, en poste entre 1984 et 2004 à Genève, ont dénoncé dans nos colonnes ses agissements. Sous son emprise, trois d'entre elles affirment avoir eu des relations intimes avec cet enseignant décrit comme charismatique et manipulateur. Dans un des cas, l'alerte avait été donnée à la direction du Collège de Saussure, où Tariq Ramadan enseignait le français et la philosophie. «On peut imaginer que les faits sont réels même s'ils n'ont pas été remontés à la hiérarchie. La direction du Collège de Saussure de l'époque a failli», a déclaré lundi la conseillère d'État.

