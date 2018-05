Affaire Maudet: révocation d’un contrat à l’aéroport réclamée

Les révélations au sujet du voyage luxueux effectué par Pierre Maudet à Abu Dhabi en novembre 2015 se répercutent sur l’aéroport. Le conseiller d’État chargé de la Sécurité et de l’Économie, sa famille et son chef de cabinet ont accepté de se faire payer le déplacement par l’ami d’un ami, dirigeant une société liée au gouvernement des Émirats arabes unis. Et cela, alors qu’une entreprise émiratie, Dnata, était en lice pour le renouvellement de sa concession à l’aéroport de Genève, placé sous la tutelle du magistrat représenté par son chef de cabinet. Aujourd’hui, un syndicat réclame la révocation du mandat.

Pas de recours déposé

«Les informations inquiétantes dont la presse se fait l’écho ces derniers jours révèlent un autre volet du traitement de faveur qui a été réservé à Dnata», réagit Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical du Syndicat suisse des services publics à Genève. Le SSP avait déjà dénoncé à l’époque des conditions de travail précaires dans cette société. «Les soupçons actuels ne font que ternir l’image de l’Aéroport. Pour ces raisons, nous demandons au conseil d’administration de révoquer le mandat donné à Dnata dans l’assistance au sol et d’ouvrir rapidement un nouvel appel d’offres.»

Une requête écartée par le directeur général de Genève Aéroport, André Schneider: «Le syndicat peut souhaiter ce qu’il veut, mais ce n’est pas lui qui peut décider, car cette décision doit se prendre dans le cadre des conditions de l’attribution de la concession.» Sans aller jusqu’à vouloir l’annulation du concours, Airline Assistance Switzerland (AAS), un des sept candidats en lice il y a deux ans et demi, saisit l’occasion pour dénoncer les failles du système. Contacté, Josef In-Albon, président d’AAS, actif depuis plus de dix ans à Zurich, ne prétend «en aucun cas qu’il y aurait eu intervention de la part de M. Maudet dans le cadre de cette procédure». Cependant, il conteste certaines explications apportées ces derniers jours par le chef de l’Économie et André Schneider. «AAS n’a pas fait recours contre cette décision auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et ne l’a pas attaquée en justice», affirme Josef In-Albon, document à l’appui. «Nous avons seulement contesté l’évaluation de notre offre auprès de l’OFAC, qui a fait un examen sommaire de la procédure.» Malgré tout, «dire que la procédure est strictement encadrée selon des directives européennes et suisses concernant les soumissions publiques n’empêche pas de possibles infractions», selon lui.

Experts pas indépendants

Josef In-Albon s’étonne ensuite que Pierre Maudet et André Schneider mettent en avant un processus très formalisé et encadré par l’OFAC. «En réalité, c’est l’Aéroport qui définit les critères de sélection ainsi que le déroulement de la procédure sans que l’OFAC ne soit impliqué. Son rôle n’a été que de confirmer, à la fin du processus, la décision du conseil d’administration de l’aéroport», décrit-il.

L’évaluation des dossiers a été confiée à un comité d’experts indépendants, a rappelé André Schneider dans «Le Matin Dimanche». «Ces experts indépendants étaient des employés de l’aéroport rapportant à leur direction!» précise Josef In-Albon. Un communiqué de presse de l’époque le confirme. Dès lors, la possibilité que «les souhaits des uns et autres se manifestent durant le processus» existe.

Dans ce dossier, le fait que Dnata ait remporté la concession à un cheveu, soit à huit points du troisième candidat sur quelque 800 points, ne rassure pas. «Quand il y a si peu d’écart entre deux concurrents, on devrait tenir compte d’une marge d’erreur et ajouter un tour avant de prendre une décision», observe un spécialiste de l’aviation que nous avons consulté. Toutefois, à sa connaissance, la procédure genevoise «s’est déroulée à l’interne de manière scrupuleuse». (TDG)