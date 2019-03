Affaire Karimova: la défense ne touchera pas un demi-million séquestré

La justice suisse tient à maintenir sous séquestre les centaines de millions de francs de biens saisis à Gulnara Karimova, fille de l’ex-président ouzbek et ancienne ambassadrice auprès de l’ONU à Genève. Cette dame est prévenue par le Ministère public de la Confédération (MPC) de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. Aujourd’hui, elle est en prison dans son pays.

Dans un récent arrêt du Tribunal fédéral (TF), on apprend qu’en juillet, son avocat d’office, Me Grégoire Mangeat, a demandé au MPC la levée partielle du séquestre à hauteur de 500 000 fr. Pourquoi? «Aux fins de couvrir différentes dépenses liées à la défense» de Gulnara Karimova, «notamment une partie des honoraires», précise l’arrêt qui refuse cette requête. Le MPC estime que les investigations de ces six dernières années ont permis de renforcer «la probabilité que les valeurs séquestrées pourraient provenir d’une activité criminelle». Pour les procureurs de la Confédération, Me Mangeat est un avocat nommé d’office et dont les honoraires sont payés par l’État.

Sa cliente a fait appel de cette décision. Elle s’est adressée à la Cour des plaintes en motivant sa demande de levée du séquestre par la nécessité de «financer un effort complet de la défense», soit de rémunérer son avocat et son équipe ainsi que d’autres spécialistes. Mais la Cour des plaintes est du même avis que le MPC: elle ne voit pas pourquoi ce serait à Gulnara Karimova de défrayer l’avocat d’office indemnisé à ce stade par l’État.

Le TF ne change pas de cap, d’autant plus que l’avocat a déjà obtenu du MPC un acompte de 125 000 fr. pour les frais liés à son mandat. Contacté, Me Mangeat note qu'il avait pourtant précisé que ce montant serait remboursé le jour où il ne serait plus avocat d'office pour devenir avocat de choix rémunéré directement par sa cliente: «La demande de levée de séquestre a été faite parce que les conditions du séquestre n’étaient plus remplies.»

Il estime en substance qu’après six ans d’investigations, aucun lien entre les biens séquestrés et d’éventuelles infractions n’a été établi. Or la Cour des plaintes, puis le TF, ont refusé d’entrer en matière sur la demande. Selon l’avocat, ces deux instances concluent que sa cliente, parce qu’elle se trouve à l’assistance judiciaire, «n’a pas d’intérêt suffisant à disposer de ses biens».

Un raisonnement totalement absurde, indique Me Mangeat: «L’arrêt du TF a pour résultat que tout contrôle judiciaire des conditions du séquestre est empêché. C’est d’autant plus critiquable qu’il s’agissait en réalité de payer, avec ce 0,06% des avoirs séquestrés, non seulement des honoraires, mais aussi d’autres frais de défense à l’étranger non couverts par l’assistance judiciaire, en particulier ceux d’un expert privé afin d’évaluer l’absence totale d’État de droit en Ouzbékistan.»

Plusieurs des autres prévenus de la procédure helvétique, dont certains détenus actuellement en Ouzbékistan, ont récemment fait l’objet d’une disjonction. Cela signifie que leur sort devrait prochainement être fixé. Défendus notamment par Mes Romain Jordan et Olivier Wehrli, ils espèrent le retour en Ouzbékistan des fonds séquestrés en Suisse, «et font leur maximum dans ce sens», précise Me Jordan.

La prévenue, elle, est en prison en Ouzbékistan pour avoir enfreint les règles de sa condamnation. La justice de son pays lui avait infligé cinq ans sous résidence surveillée. Elle n’a notamment pas respecté l’interdiction de communication avec l’extérieur. «Les autorités ouzbèkes continuent d’exercer une pression physique et psychologique pour qu’elle abandonne ses appels en justice ainsi que tous ses droits et biens en Suisse», déplore Me Mangeat. (TDG)