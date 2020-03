Affaire Dieudonné à Genève: le procureur interroge un spectateur

Un témoin, qui a assisté à deux spectacles de Dieudonné l’an dernier à Nyon et Genève, a été interrogé jeudi par le Ministère public. Selon nos informations, ce spectateur a déclaré au premier procureur Stéphane Grodecki que l’humoriste a prononcé la phrase selon laquelle les chambres à gaz n’avaient pas existé: «Oui, deux fois, lors de chaque spectacle», confirme le témoin.

Le mois dernier, le prévenu, défendu par Me Pascal Junod, précisait que la phrase incriminée devait être mise dans la bouche d’un personnage québécois, passager dans un avion en perdition, qui, pris de panique, s’écrie: «On est mort, le cheembre à goz n’a po existé.» Jeudi, le témoin a ajouté que ces déclarations ont déclenché un rire dans la salle ainsi que des applaudissements.

«Deux secondes sur un spectacle d’une heure et demie, relève Me Junod. La chambre à gaz ici mentionnée n’est pas déterminée ni localisée. Ce témoignage n’apporte rien puisque cette phrase figure verbatim dans le spectacle disponible en DVD. Par ailleurs, la Shoah n’est pas citée et les chambres à gaz ne sont pas un élément constitutif de la norme antiraciste pour laquelle mon client est poursuivi.»

Jeudi, l’avocat de Dieudonné n’a pas manqué de relever que «ce témoin ne peut être objectif, étant en même temps employé et mandaté par la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (Cicad).» Son audition a en effet été requise par la Cicad. L’homme travaille pour elle depuis trois ans. Interrogé durant une trentaine de minutes, il confirme être un observateur de l’organisation qui a dénoncé l’artiste franco-camerounais.

Il suit les spectacles

Le témoin, qui précise que son employeur a payé les billets d’entrée, explique que son travail consiste notamment à suivre «les spectacles de Dieudonné, afin de voir s’il y a des propos contraires à la loi».

La procédure ne porte pas seulement sur la négation des chambres à gaz. Selon la plainte de la Cicad, représentée par Me Philippe Grumbach, Dieudonné a encore déclaré: «La Cicad me fait un procès? Il faut leur dire d’aller se faire enculer.» Le témoin, entendu jeudi, confirme avoir entendu cela. Tous ces propos sont qualifiés par la partie plaignante d’antisémites, de négationnistes, d’injurieux et de diffamatoires. L’avocat de la défense entend mettre à mal ce témoignage en citant «nombre d’autres spectateurs qui n’ont pas entendu les mêmes propos que l’employé de la Cicad dont l’objectivité est sujette à caution».

Le 3 décembre, le secrétaire général de la Cicad a lui aussi porté plainte. Il explique avoir été invité le 18 novembre sur le plateau de Radio Lac pour s’exprimer sur l’antisémitisme en vue du spectacle de Dieudonné le 22 novembre à Genève.

Le plaignant a rappelé les condamnations antérieures de Dieudonné «pour antisémitisme, fraude fiscale et blanchiment» et jugé qu’il profite du système qu’il dénonce […], à savoir «la fachosphère qui alimente les réseaux complotistes conspirationnistes qui viennent soutenir les actions terroristes».

La réponse de Dieudonné a eu lieu en marge du spectacle du 22 novembre, lorsqu’il a été interviewé sur YouTube: «La réponse, elle, va se faire dans les tribunaux […] Il me diffame. Il apporte des affirmations qui sont des mensonges. […] On sent qu’il porte l’héritage de ces négriers juifs qui pendant des siècles ont déporté des hommes comme moi et je pense qu’il considère […] que nous sommes des animaux avec un visage humain.»

«Des propos indécents»

Dans la foulée de l’audience d’hier, Me Pascal Junod a annoncé avoir porté plainte contre le secrétaire général: «Ses propos sont calomnieux et diffamatoires, accusant Dieudonné de promouvoir le terrorisme, d’être antisémite et raciste ou encore d’être financé par l’Iran.» Me Grumbach se dit choqué par «les propos indécents de la défense».