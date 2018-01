Acquitté malgré une voiture non conforme, un bruit excessif et une vitesse inadaptée

Romain* ne paiera pas 410 francs d’amende ainsi que 200 francs d’émoluments. Condamné par ordonnance pénale le 13 juillet 2016, ce jeune homme né à Meyrin – et qui fêtera ses 21 ans dans quelques jours – avait fait recours. Démarche judicieuse. Ce lundi, le Tribunal de police l’a acquitté sur toute la ligne.

Si l’histoire est banale, les conclusions du juge le sont nettement moins. Mais revenons sur les faits. Le 29 juin 2016, à 17 h 15, la police intervient dans un parking privé souterrain à Thônex, où se trouvent plusieurs jeunes. L’un d’eux, Romain, est contrôlé ainsi que «son» véhicule, une puissante BMW M5 «de 507 chevaux, un gros moteur», dit-il lundi lors de son procès. Cela aura son importance. «Elle appartient à ma mère et avait le droit d’être garée dans ce parking», ajoute-t-il.

De simples estimations

Était-il au volant quand la police est intervenue, questionne le juge? «Non, j’ai pris le volant ensuite, à la demande des agents, pour déplacer la voiture. Je suis allé sur le parking public situé au-dessus. Personnellement, je ne savais pas qu’elle ne pouvait pas circuler en Suisse.» Les plaques d’immatriculation françaises étaient en effet provisoires. Mais cela, l’ordonnance pénale ne le précisait pas. Autre erreur.

Quant au bruit excessif et à la vitesse non adaptée, Romain, étudiant à l’Université de Genève, en 3e année… de droit, a préparé sa défense: «Quand on démarre avec une telle voiture, ça fait évidemment un peu de bruit. Mais je n’ai pas exagéré. Question vitesse, de là où ils étaient, les agents ne pouvaient pas en juger, une rangée de quatre voitures leur barrait la vue. Et s’ils ont estimé la vitesse par le bruit du moteur, ce n’est pas pertinent.»

Le prévenu plaide lui-même

Le gendarme appelé à témoigner assure, lui, que Romain était au volant pour entrer dans le parking de la copropriété. Dont la porte grillagée, en panne, a permis le passage de la BMW et des policiers qui la suivaient. «Le contrôle s’est bien déroulé, précise-t-il. Dans le parking, le bruit et la vitesse du véhicule étaient assez élevés.» Pourtant, aucune mesure concrète n’a été faite…

Romain, qui a lui-même plaidé son acquittement, estime que le contrôle ne s’est pas si bien passé que ça: «Une dizaine d’agents ont fini par arriver, tout ça pour quatre gamins. Le policier qui m’a contrôlé, soit le collègue de celui qui vient de témoigner, m’a traité avec mépris. Quant à l’amende, nous étions sur une propriété privée, elle n’a aucun fondement juridique!»

«L'existence de l'infraction n'est pas établie»

La lecture du jugement abonde dans son sens. Concernant le bruit et la vitesse, selon le juge qui se réfère à la jurisprudence, la loi sur la circulation routière en la matière ne s’applique pas dans un lieu privé; soit ici un parking, quand bien même son accès était rendu possible vu la panne de la porte. Concernant le fait que le véhicule était non admis à circuler en Suisse, le juge remarque que l’ordonnance pénale ne précise pas pourquoi, et dès lors il acquitte aussi le prévenu sur ce point, «l’existence de l’infraction n’étant pas établie».

Relevons qu’à la sortie de l’audience, Romain, très satisfait du jugement, et ses trois copains présents sur les lieux le 29 juin 2016 ont longuement discuté avec le policier venu témoigner. Un échange tout à fait apaisé.

* Nom connu de la rédaction (TDG)