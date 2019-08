Accueillir Stauffer? Le parti bourgeois démocratique renâcle

Alors finalement, c'est peut-être non! Alors qu'Eric Stauffer annonçait le 5 août, d'accord avec le président du parti cantonal et vice-président du parti suisse, Thierry Vidonne, son adhésion au Parti bourgeois-démocratique, pour se présenter au conseil national cet automne, le parti suisse renâcle et semble prêt à le recaler!

Son communiqué est sec: «Il y a quelques jours, souligne le texte envoyé mardi par le secrétariat central basé à Berne, M. Eric Stauffer a déposé une demande d’adhésion au Secrétariat général du PBD Suisse. Apparemment, il a aussi l’intention de se présenter au Conseil national en tant que membre du PBD. La direction traitera la demande d’adhésion sous peu et décidera de son affiliation. Au vu de l’état actuel des connaissances concernant le positionnement politique d’Eric Stauffer, il semble très douteux qu’il soit accepté comme membre du PBD, et donc qu’il puisse se présenter comme candidat.»

Le PBD Genève persiste

Le message est froid, mais Thierry Vidonne refuse de se décourager! «Je pensais qu'il était possible qu'un membre adhère uniquement au parti national et pas au parti cantonal. Apparemment, ce n'est possible que lorsqu'une section cantonale n'existe pas là où la personne habite. J'ai donc envoyé à MM. Stauffer les documents pour le faire adhérer à la section cantonale et tout rentrera dans l'ordre.» Mais le parti suisse ne pourrait-il pas bloquer l'adhésion malgré tout? «Je ne crois pas. Au pire c'est le président qui saute.»

Pour sa part, Eric Stauffer annonce qu'il «suivra les règles qui lui seront transmises, comme il les a suivies jusqu'ici.» L'ancien patron du MCG estime que l'épisode ne change rien à sa stratégie: «J'adhère au PBD, mais mon but est toujours de reprendre à terme le MCG. Je ne fais pas partie des moutons de Panurge et j'ai réussi à faire du MCG, grâce à cela, la deuxième force politique de Genève. Si les partis ne comprennent pas que les citoyens sont fatigués par les demi-mesures, c'est à désespérer.»

Le parti suisse va-t-il finir par entériner la candidature qui fâche? Lorenz Hess, conseiller national, vice-président PBD Suisse,n'y croit pas. «Nous avons des guides lines qui recommandent de ne pas travailler avec les extrêmes ou même de ne pas nous apparenter avec eux. Je pense que ces éléments sont aussi valables pour les personnes et ne peut m'imaginer que M. Stauffer soit accepté. Cela dit, les sections cantonales ont beaucoup d'autonomie et nous discuterons la semaine prochaine de la situation entre nous.»