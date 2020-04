Accalmie hospitalière au terme d'une semaine tragique

La semaine de Pâques aura été mortifère sur le front de l’épidémie de coronavirus à Genève. Du lundi saint au dimanche pascal, ce sont 59 décès que le canton aura déplorés, deux de plus que la semaine précédente et le plus haut cumul hebdomadaire enregistré à Genève depuis le début de la pandémie. Au total, selon les données publiées lundi par le service du médecin cantonal, la maladie aura fauché pas moins de 160 vies à cette extrémité du Léman. Six de ces trépas ont eu lieu le jour de Pâques.

Au-delà de ces tristes nouvelles, le fléau montre tout de même quelques signes d’apaisement. Dimanche, le nombre de nouveaux tests positifs, soit 29, s’est avéré le plus bas depuis le 11 mars, soit un peu plus d’un mois. Cela porte le total à 4371 dans un canton qui, depuis la semaine dernière, a le triste privilège de détenir le record du nombre d’infections avérées au prorata de la population, devant le Tessin.

Le reflux du nombre de nouveaux cas n’en constitue pas moins une excellente nouvelle en cette semaine pascale qui n’aura cumulé que 626 tests positifs contre près du double (1206) la semaine précédente. La proportion de cas positifs parmi les tests pratiqués est elle aussi en baisse (16,4% la semaine dernière, contre 25,1% une semaine plus tôt et 35,2% la semaine précédente).

L’accalmie semble aussi prévaloir aux portes de l’hôpital et en son sein. Durant la semaine dernière, ce sont 161 malades qui ont dû être hospitalisés, contre 248 la semaine précédente ou encore 277 durant la semaine du 23 au 29 mars, la pire depuis que le coronavirus a fait irruption. Depuis mercredi, le nombre de patients pris en charge aux soins intensifs semble se stabiliser en dessous de la barre des 50 cas (ils étaient 47 lundi, dont 42 intubés). Une évolution réjouissante alors que l’effectif de ces cas critique dépassait régulièrement les 60 au début du mois. Reste que la prise en charge actuelle excède encore largement la capacité usuelle de ce service.

Depuis le début de l’épidémie à Genève, l’âge médian des personnes décédées se fixe à 84 ans. Si les femmes sont plus touchées par le coronavirus (55% des malades), les cas létaux sont à 58% masculins.