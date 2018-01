ABB Sécheron délocalisera, mais moins vite que prévu

Industrie Les salariés du site industriel proposent à la multinationale d’étaler l’agenda de la délocalisation, afin d’éviter une centaine de licenciements. Plus...

Emplois Les expériences du boss de Zurich Insurance Group pourraient faire progresser les négociations sur le sort d'ABB Sécheron. Plus...

Délocalisation Le parlement demande au Conseil d’État d’utiliser tous les moyens à disposition pour maintenir les emplois à Genève. Plus...

Menacée de délocalisation en Pologne, l'usine de Meyrin était figée depuis une semaine par la grève. Plus...

Industrie Le Canton, les TPG et la Confédération ont injecté plus de 10 millions dans le site qui prévoit de délocaliser 150 emplois en Pologne. Plus...