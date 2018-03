A l'école aussi, le 8 mars est placé sous le signe de l'égalité

À l’occasion de la Journée des femmes, qui a lieu ce jeudi, les écoles se mobilisent aussi pour organiser des actions de sensibilisation et de prévention. Il existe même une commission Égalité, regroupant des maîtres délégués dans tous les établissements du secondaire II, du collège à l’École de culture générale (ECG). Leur mission: ils sensibilisent et informent sur les questions d’égalité et de discrimination liée au genre via des expositions, des ateliers ou encore la distribution d’informations en classe. «Nous collaborons notamment avec le Bureau de l’égalité de l’Université, Amnesty International, le Grütli ou encore la Ville de Genève pour proposer tout au long de l’année un panel de formations, d’activités et de documentation aux enseignants, explique Bernadette Gaspoz, présidente de la commission égalité. Pour cette journée du 8 mars, une bonne moitié des établissements ont joué le jeu.»

Franceline Dupenloup, responsable de la promotion de l’égalité au Département de l’instruction publique, ajoute: «Pour certains, le 8 mars est l’une des étapes sur un parcours de sensibilisations qui s’étend sur toute l’année. Le Collège Rousseau, par exemple, travaille régulièrement sur la question des discriminations avec des projections dans son Ciné-club, suivies de débat.» Ce soir, c’est la question de la transidentité qui sera abordée, lors d’une conférence donnée par Adèle Zufferey Intervenante en conseil et orientation. A Voltaire aussi, la sensibilisation s'étend sur l'année. Cette semaine, il propose des activités - dont la production d'affiches - et destinées à chaque volée, ainsi qu'une conférence sur les questions du genre. «Tous iront par ailleurs voir le film L’Ordre divin (ndlr: qui raconte le combat des femmes suisses pour obtenir le droit de vote, en 1971)», détaille Maryam Yunus, enseignante et membre de la commission égalité. La projection sera suivie d’une discussion-débat avec un membre du bureau la commission cantonale de l’égalité.

Parmi ceux qui marquent le coup, on trouve aussi l’ECG Jean Piaget, qui propose des ateliers toute la semaine. Au Centre horticole de Lullier, les élèves de première années ont créé des posters bilingues anglais-français autour de questions féminines et des figures de femmes qui ont compté. À noter encore que des élèves de plusieurs établissements se rendront ce soir à la Marche de nuit organisée par différents collectifs pour protester contre le harcèlement.

L'École de culture générale Ella Maillart prépare également une journée de prévention et de sensibilisation, mais elle aura lieu un peu plus tard, le 15 mars, précise Claire Bayard, maîtresse adjointe. «Une réflexion visant à sensibiliser et à prévenir les discriminations est engagée auprès des élèves de première année. Elle s'inscrit comme le fil rouge de ce degré.» Le projet du 15 mars, initié par les enseignants de droit, sera l'occasion d'aborder l'homophobie et la transphobie dans le cadre scolaire, continue-t-elle, «mais permettra aussi de prolonger les notions associées aux droits humains et aux droits de la famille étudiées dans le programme de ce degré». Pour cette première, des ateliers animés par des associations LGBT et des projections de films sont prévues. (TDG)