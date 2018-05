A Gy, on a découvert des bébés de tortue cistude

Beau succès pour les biologistes et les amoureux des tortues! Des bébés de la cistude continentale ont été repérés dans les bois de Jussy. Cette observation inédite en Suisse signifie que la seule espèce indigène de tortue, réintroduite après avoir disparu, se reproduit désormais de nouveau ici. De quoi donner bon espoir qu’elle finisse par recoloniser le pays.

En fait, il y a déjà des tortues cistudes qui se reproduisent à Genève, dans la réserve du Moulin-de-Vert. C’est là que vit la plus importante population de Suisse, qui compte plus de 300 individus . Mais ceux-ci sont issus de diverses souches européennes réintroduites — parfois de manière sauvage — depuis des décennies. Il n’est pas certain qu’à terme, ces tortues hybrides soient parfaitement adaptées à notre écosystème et à notre climat. C’est pourquoi, un programme national de réintroduction de la souche indigène de cistudes (emys orbicularis) a été lancé il y a dix ans.

Les premiers lâchers ont eu lieu en 2010, à Gy, dans le marais de Pré-Bordon. Ces cistudes indigènes proviennent d’un élevage argovien tenu par des passionnés, mais à l’avenir, on ira aussi en chercher dans un élevage français, afin de diversifier la base génétique de leur population. «Il faut beaucoup de patience avec les tortues, tout va lentement, explique l’inspecteur cantonal de la faune, Gottlieb Dändliker. Ce n’est que vers quatre à cinq ans qu’elles atteignent l’âge adulte.» Suivie régulièrement, la quarantaine d’individus relâchés dans les bois de Jussy se portait bien. Et en 2017, des cistudes âgées de deux ans ont été vues, ce qui confirme le succès du programme de réintroduction. Du coup, une nouvelle opération a été lancée aux Teppes de Verbois.

La tortue cistude sera au cœur des animations gratuites proposées ce dimanche, à l’occasion de la Fête de la nature, sur le site protégé de Pré-Bordon, qui bénéficie de nouveaux aménagements pour l’accueil du public.

Fête de la nature Renseignements sur: www.fetedelanature.ch (TDG)