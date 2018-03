A Genève, plus de trois millions de nuitées en 2017

Plus de trois millions de nuitées. Tel est le record atteint à Genève en 2017. Dans un contexte difficile, notamment après l'éviction de son directeur Philippe Vignon, ces chiffres redonnent le sourire à Genève Tourisme. La destination enregistre une hausse de 4,3% des nuitées par rapport à 2016. Rappelant qu'il s'agit d'un «record historique» depuis 1934 (ndlr: date d'apparition des statistiques en la matière), la Fondation précise que l'année a été marquée par le retour des Suisses et l’arrivée des Chinois.

Suisses, Etats-Unis et Royaume-Uni

Ainsi le tourisme en provenance du reste de la Suisse a connu une augmentation de 5,4%. Sur le podium, on trouve les Etats-Unis (+4,8%) et le Royaume-Uni (-3,9%), suivis de près par les Pays du Golfe (-1%) et la France (+3,3%). «Alors que la Suisse enregistre une diminution de visiteurs en provenance des Pays du Golfe (-4%), Genève Tourisme a réussi à maintenir une fréquentation stable et à rester la destination suisse préférée de ce marché grâce à des actions ciblées et spécifiques», souligne Genève Tourisme dans un communiqué.

Saluant «une très belle année en matière de congrès», la Fondation relève la progression du tourisme d'affaires depuis dix ans et tout particulièrement ces deux dernières années. Anja Loetscher, Directrice du Bureau des congrès, précise que la destination a notamment accueilli trois congrès de plus de 5000 participants. «Ces résultats couronnent un travail important de notre bureau qui met en place des stratégies innovantes, en étroite collaboration avec l’Etat, la Ville, l’alma mater, les HUG, campus Biotech ou encore le CERN», estime-t-elle. Cette dernière s'est d'ailleurs vu remettre le prix de l’excellence (MICE Achievement Award 2017), par Mbt Meetingplace, l’organisation faîtière allemande de la branche.

#MumRelax

Qualifiant sa stratégie digitale d'«avant-gardiste», la Fondation se félicite ainsi que sa campagne #MumRelax ait été citée comme exemple de réussite par Facebook. Vincent Dubi, Directeur Marketing de Genève Tourisme insiste: «Notre approche des réseaux sociaux est particulièrement pointue. Nous nous adressons à nos marchés prioritaires en cinq langues et avons créé des pages Facebook spécifiques à chacun d’eux. Genève est la destination helvétique la plus présente sur les réseaux sociaux chinois WeChat et Weibo, un marché en forte augmentation.» Enfin, le site internet est, lui, traduit en huit langues dont l’arabe et le chinois. (TDG)