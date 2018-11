A Etrembières, au milieu du giratoire tenu par les chasubles jaunes

Des primo-manifestants. C’est cela qui frappe d’abord. Ce samedi, à 11 h, la majorité des porteurs de chasubles réunis sur le parking de Château-Rouge, derrière la salle de spectacle annemassienne, n’est jamais descendue dans la rue. «J’ai 48 ans et je n’avais participé à aucune manifestation publique jusqu’ici», lâche cet entrepreneur indépendant. «J’en ai dix de plus et c’est la première manif de ma vie», renchérit sa voisine, une mère de famille venue «défendre l’avenir de nos enfants.»

Lire aussi: 500 «gilets jaunes» ont bloqué le trafic à Annemasse

Les rangs grossissent à vue d’œil. Tous les âges sont représentés, les aînés sympathisent avec les plus jeunes. Cette «mobilisation générale» brasse les générations, une énergie commune se dégage de la foule, une motivation sans faille, une détermination au ras du bitume, auxquelles l’arrivée groupée d’une centaine de motards partis de la Roche-sur-Foron confère un supplément sonore aussitôt applaudi.

Points de blocage

Les porte-paroles désignés du mouvement citoyen prennent de la hauteur en sortant leur mégaphone. Quatre points de blocage ont été définis, on en rappelle les adresses, les volontaires se mettent en cortège pour les rejoindre.

Une armée en colère, mais pacifique, se met en route à pied après avoir écouté les ultimes consignes: «Pas d’incivilités, pas de casse, on s’est engagés auprès de la préfecture pour que tout se passe bien. On veut donner une belle image de notre mouvement, afin d’être plus nombreux encore dans le futur.»

Premiers effets

Ce samedi à midi, l’action citoyenne se raconte au présent, sur la route descendante qui conduit au complexe commercial d’Étrembières, en bordure de l’autoroute A40. En chemin, on se met d’accord sur le modus à adopter. Barrages bloquants? Non, barrages filtrants. Ils sont immédiatement mis en place et produisent leurs effets.

Le giratoire principal est occupé par des dizaines de marcheurs qui viennent de remonter sans s’arrêter les colonnes de voitures déjà formées. La circulation ne tarde pas à se figer. Sur l’autoroute, les poids lourds filant en direction de Genève ralentissent au passage d’Étrembières et lancent des coups de klaxon solidaires.

Infos en temps réel

L’ambiance est chaleureuse, mais les nouvelles venues d’ailleurs assombrissent les visages renseignés en temps réel sur l’ampleur du mouvement et ses premières conséquences dramatiques. L’annonce d’une personne décédée à un barrage savoyard circule dans les rangs. «Une femme vêtue d’une chasuble jaune comme nous est morte ce matin à Pont-de-Beauvoisin, écrasée par une voiture», lance une manifestante à la cantonade.

L’indignation durcit le ton, les échanges avec certains automobilistes tournent à l’affrontement verbal. Un homme sort de son habitacle, il tient un couteau à la main; un autre crache sur son contradicteur. Trois policiers interviennent pour calmer les esprits, avant de se replier vers l’entrée du centre commercial.

Magasins déserts

Il est désert à tous les étages, ce centre d’achats en tous genres d’ordinaire pris d’assaut le samedi. La terrine de caille aux raisins est en promotion mais les caisses restent vides. Journée noire pour la consommation. Les gens en jaune se nourrissent de sandwichs emportés avec eux. Ils sont là jusqu’à la nuit, dehors dans le froid, à tourner en rond dans ce giratoire qu’ils occupent en boucle comme une ligne de front.

Un homme et son chien, un malinois de 6 ans, équipé d’une chasuble canine, font la paire. Le maître, électricien, résume le sentiment général. «La hausse des prix des carburants, c’est la goutte qui a fait déborder le vase, rempli de taxes de toutes sortes. Oui, l’État nous rackette. On paie dans le vide, sans aucune retombée pour améliorer notre train de vie.»

La France périphérique

Les bouches se délient, en oubliant la fatigue: «J’appartiens, comme la plupart des gens descendus dans la rue aujourd’hui, à la France périphérique, celle des classes moyennes, des ouvriers, des petits salariés, des indépendants et des retraités», renchérit sa voisine de marche. L’argent, lui, est concentré dans les métropoles où vivent les classes dirigeantes, sourdes à nos problèmes. On subit une véritable désertification. La colère vient du bas.»

Une colère tellurique «qui fait peur à ceux qui nous gouvernent. Ils craignent un nouveau Mai 68!» Ce 17 novembre 2018 du «Bloquons tout!» avec ses barricades humaines érigées un peu partout dans la France profonde, préfigure peut-être cela. (TDG)