A 6h30 du matin devant les Vernets, la queue faisait déjà 200 mètres de long

Ils ont pris leur travail à l’aube ce samedi, à manutentionner des barrières vauban - le nouveau mobilier urbain -, tout en déroulant des kilomètres de rubans en deux couleurs (rouge et blanc) au bord de l’Arve. Deux jeunes pompiers volontaires, un homme et une femme, issus des compagnies de la Ville de Genève.

Près de 1700 colis ont été distribués ce samedi à la patinoire des Vernets. Une armée de bénévoles en chasubles s'était déployée dans le grand hall de l'enceinte sportive. (Photo Pierre Albouy)

«Quand nous sommes arrivés, les gens étaient déjà là. La queue partait des Vernets et s’étirait jusqu’au Théâtre du Loup», expliquent-ils d’une même voix. Ensemble, ils se souviendront de cette image et de pas mal d’autres, glanées tout au long de cette nouvelle journée de distribution d’aide alimentaire.

Dispositif étoffé

Les organisateurs sont retournés à la patinoire des Vernets. Son hall principal, absorbant en temps sportif des milliers de fans de hockey, est le meilleur endroit pour déployer un dispositif qui ne cesse, par nécessité, tant la demande est exponentielle, de s’agrandir.

Autour de la Caravane de Solidarité, une «team magique», de l’avis de l’une des coordinatrices, Isabelle Widmer, en faisant le décompte rapide des bonnes volontés locales, collectivement engagées aux côtés des Colis du Cœur et de Partage.

Sont à nouveau présents Médecins sans Frontières (MSF), les Hôpitaux universitaires (HUG), le Centre social protestant (CSP), une bonne demi-douzaine d’associations actives sur le front de l’urgence sociale, sans compter près de 80 bénévoles, un armée de chasubles visibles de loin, recrutant dans tous les métiers et à tous les âges.

Les médias ont également fait le déplacement. Ils sont plus nombreux que lors d’une soirée de compétition sur la glace. Les samedis de la pauvreté genevoise ont leur propre photogénie, celles de familles qui apprennent à ne plus se cacher.

Retours accompagnés

Mais d’abord à attendre. Trois bonnes heures, en remontant les bords de la rivière à petit pas, en cheminant entre les bâtiments du centre sportif de la Queue-d’Arve. On a rajouté des bancs de foire le long du parcours pour permettre aux plus faibles de s’asseoir, on a organisé, au départ du parking, des retours accompagnés chez les personnes âgées, les femmes enceintes, les gens épuisés qui venaient de communes éloignées. Du covoiturage en mode solidaire, Nez Rouge si l’on veut, mais sans alcool ni festif au menu familial.

Des gens de tous les âges parmi les bénéficiaires, mais, une fois de plus, beaucoup de femmes dans la double file indienne. (Photo Pierre Albouy)

Pourquoi vous êtes là, madame? « Parce que j’ai six enfants. Les produits bon marché disparaissent des magasins. Les poudres à lessive sont plus chères, comme les produits frais qui viennent tous de Suisse.» Pourquoi vous êtes là, monsieur? «Parce que je suis confronté à un choix: soit je mange, soit je paie mon loyer et mes factures. J’ai tenu deux mois avec mes économies, mais depuis début mai, je n’ai plus rien.»

Le nombre d’inscrits explose

Un total de 1683 colis complets ont été distribués entre 9h et 15h. Auxquels s’ajoutent 233 colis «fraîcheur» (fruits et légumes), complétés par un bon d’achat. Il y a un mois jour pour jour, en croisant le directeur du CSP, Alain Bolle, dans le préau des Cropettes, à l’occasion d’une première distribution alimentaire, préfigurant celles à venir, il nous indiquait que 3700 personnes étaient inscrites dans la base de données des Colis du Cœur.

Nous étions au début du confinement. «Les bénéficiaires inscrits sont au nombre de 8000 aujourd’hui», ajoute-t-il. Le million de la Loterie romande permet de tenir la prestation jusqu’au 15 juin. Il en faudra trois de plus pour passer l’été.

Le Canton va continuer à soutenir cette banque alimentaire, le conseiller d’Etat, Thierry Apothéloz, très présent dès les premières heures de la matinée, l’a redit sur place, tout en réfléchissant à cet autre soutien, celui de la distribution, qui pourrait venir des communes genevoises.

D’autant plus si l’on opte pour une décentralisation de cette même prestation, «en allant au plus proche des gens», ce que semble souhaiter notre élu. La réalité lui donne raison. On ne pourra pas rajouter chaque samedi de nouvelles barrrières pour canaliser les demandeurs. Car ceux-ci risquent encore d’augmenter.

Une chose est sûre: aucun d’entre eux ne retournera travailler ce lundi matin. Cette certitude se lisait sur les visages de chacun d’eux. De ces visages-là aussi, les pompiers de l’aube se souviendront.