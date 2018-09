96 nouvelles places de crèche aux Eaux-Vives

C’est une rentrée politique très sage qu’a vécue hier soir le Conseil municipal de la Ville de Genève, peut-être intimidé par sa nouvelle salle à l’Organisation mondiale de météorologie? Quoi qu’il en soit, peu de débats, mais un vote important, et à l’unanimité, qui devrait réjouir les familles: la création de 96 nouvelles places de crèche à la Villa Ambrosetti, route de Frontenex, aux Eaux-Vives. Elle sera possible grâce à quatre crédits d’un montant total de quelque 9,1 millions de francs bruts (environ 8,6 millions net recettes déduites). L’essentiel de cette somme permettra la transformation partielle du bâtiment.

La conseillère administrative en charge de la cohésion sociale et de la solidarité, Esther Alder (Verts), a salué la rapidité avec laquelle la commission des travaux et constructions s’est saisie du projet. Elle a rappelé que le taux de couverture des besoins en place de crèche est d’environ 80% en moyenne en Ville, contre 69% dans le quartier des Eaux-Vives, soit un des taux les plus faibles. «Cela devrait détendre la situation, estime-t-elle, d’autant que dans les environs, un projet à la gare des Eaux-Vives prévoit 116 nouvelles places à terme, et qu’un partenariat avec l’Église protestante devrait aussi permettre de créer une structure pour la petite enfance.»

Le conseiller municipal PDC Alain de Kalbermatten a quand même souligné que l’Exécutif «a traîné depuis 2008 et a mis énormément de temps». En réalité, le Conseil administratif avait mandaté à l’époque une étude sur la possibilité d’implanter des appartements relais pour personnes en situations de précarité socio-économique ou de violence. Une proposition alors balayée par le législatif, qui ne voulait pas déloger les locataires en place. Le conseiller administratif Rémy Pagani (EàG) a marqué sa désapprobation par rapport à cette critique, relevant être parti «d’un taux de couverture des besoins de 40% il y a dix ans, pour atteindre 100%», selon lui dans deux ans. «C’est toujours compliqué de faire une crèche dans un bâtiment qui n’a pas été prévu pour ça.»

Le futur espace de vie enfantine devrait occuper le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment à l’horizon 2020. Il comprend par ailleurs quatre logements occupés par des étudiants dans les étages supérieurs. (TDG)