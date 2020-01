Plus de 800 personnes ont rendu un dernier hommage au Père Glôzu

Une fois n’est pas coutume, la cathédrale Saint-Pierre a vibré mardi après-midi aux sons de Frank Sinatra, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday. Il faut dire qu’avaient lieu ce jour-là les obsèques d’un personnage haut en couleur: Jean-Yves Glauser, l’emblématique patron du Restaurant de l’Hôtel de Ville plus connu sous le nom de Père Glôzu, également clown, directeur de cabaret et artiste de music-hall dans ses vies antérieures.

Sa femme et ses fils avaient choisi la cathédrale parce qu’il était «une figure de la Vieille-Ville, tant pour les habitants, les commerçants que les politiques», avait relevé le cadet, Vincent, quelques jours après le décès. La grandeur de l’édifice n’avait rien de trop. Plus de 800 personnes sont venues rendre un dernier hommage à l’ancien tenancier, qui s’est éteint le 27 décembre à 76 ans à la suite d’une longue maladie.

L’assemblée était principalement masculine et généreusement grisonnante. Une grande photo du Père Glôzu une bouteille de vin à la main trônait dans le chœur de la cathédrale à côté du cercueil. «Il régnait une atmosphère particulière dans le Café de l’Hôtel de Ville, rappelle l’ancien député et conseiller d’État Luc Barthassat. Glôzu savait nous délasser, nous défatiguer. Il savait accorder l’importance qu’il fallait aux gens et cultiver une ambiance chaleureuse.»

Si les proches n’ont pas manqué de souligner le caractère bien trempé de l’ancien patron, ils ont également souligné sa générosité, sa fidélité en amitié et sa ténacité. «La vie est compliquée et nous faisons tous de notre mieux, nous disait papa, se souvient Vincent, ému. Il nous a enseigné de nous accrocher à nos rêves. Tout ce qu’il a entrepris, il l’a fait jusqu’au bout.»

Un côté jusqu’au-boutiste que Jean-Yves Glauser appliquait également dans la pitrerie. «Il n’y avait pas un jour où il ne racontait pas une blague ou ne faisait pas un tour de magie, observe son autre fils, Sébastien. Son favori était celui où il faisait disparaître la moitié d’une cravate. De nombreux clients doivent s’en souvenir.»

À l’issue de la cérémonie, une verrée a été organisée par la famille dans le Restaurant de l’Hôtel de Ville exceptionnellement fermé ce jour-là. Des tables aux nappes rouges et jaunes avaient été dressées pour l occasion. Depuis le décès de son père, Vincent Glauser assure l’intérim dans l’établissement. Aucune décision formelle n’a cependant été prise par les autorités de la Ville, propriétaires du lieu, concernant l’avenir du restaurant.