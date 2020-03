Près de 80 candidats visent une place dans un exécutif communal le 5 avril

Quelque 80 candidats brigueront une place le 5 avril dans l’un des 21 exécutifs communaux dont la composition n’est pas encore connue. Les listes ont été déposées mardi au Service des votations. Le point à Vernier, Lancy et Meyrin, les trois plus grandes communes hors Ville de Genève.

À Vernier, la bagarre pour accéder à la Mairie se poursuit. Le socialiste Martin Staub est certes déjà réélu et son colistier Vert Mathias Buschbeck – bon deuxième au premier tour – est aux portes de l’Exécutif. Mais reste un petit suspense pour le troisième fauteuil. Même si lundi, le PS, les Verts et le PLR ont décidé de faire liste commune avec les candidatures du Vert Mathias Buschbeck et du PLR Gian Reto Agramunt. «Cette alliance des forces constructives a pour objectif de faire barrage aux populistes qui par le passé ont porté préjudice à notre commune», indiquent les trois partis à nouveau unis. Lisez, plus concrètement, faire barrage à un homme… le MCG Thierry Cerutti, 4e dimanche. Malgré cette alliance fort solide au niveau purement comptable, le 2e tour reste ouvert. C’est du moins ce qu’avance le bouillant MCG, qui pourra compter sur le soutien de l’UDC. «La population en a marre de ces alliances politiciennes contre nature!» riposte-t-il.

À Lancy, les deux candidates féminines, la PDC Corinne Gachet et la socialiste Salima Moyard, sont bien parties pour intégrer l’Exécutif. Les deux femmes sont arrivées juste derrière le Vert sortant Damien Bonfanti, élu au premier tour. Le candidat PLR, Thierry Aeschbacher, maintient sa candidature aux côtés de la PDC. Il espère récolter les voix du MCG Thierry Brunier et de l’UDC Philippe Perrenoud, qui se sont retirés de la course.

Surprise à Meyrin, où le Vert Éric Cornuz et le PDC Laurent Trembley font liste commune sous la bannière «Pour la continuité à Meyrin». Ils sont soutenus par le PS, dont la représentante, Nathalie Leuenberger, a été élue au premier tour. Ce trio avait pris les trois premières places au premier tour. La formule PS-Vert-PDC au Conseil administratif est en place depuis deux législatures, d’où le terme de continuité. Ils sont quatre à tenter de faire barrage: le PLR Pierre Boccard, la MCG Christine Luzzatto, l’UDC Marco Gaetanino et l’indépendant Jean-Philippe Hulliger.