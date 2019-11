À 70 ans, l’Avivo est plus en forme que jamais

En Suisse, le débat sur les rentes AVS se trouve au cœur des préoccupations de la population. Les jeunes actifs se demandent s’ils vont toucher la même retraite que leurs parents, sans savoir jusqu’à quel âge ils travailleront. L’association Avivo s’engage activement pour la défense des personnes âgées et fournit aussi d’autres prestations d’ordre social. Son président et ancien conseiller national sous la bannière du Parti du travail, Jean Spielmann, livre ses souvenirs et inquiétudes sur les retraités d’hier et de demain.

Quels étaient les buts de l’Avivo à sa création? Sont-ils les mêmes aujourd’hui?

La section de l’Avivo Genève a été fondée en 1949 par une bande de jeunes. L’objectif était de défendre l’AVS, fraîchement créée, mais pas seulement. Il y avait aussi une idée de soutenir les plus démunis (vieillards, invalides, veuves et orphelins), d’où le nom de l’association. Dans le contexte de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cela prenait tout son sens. Aujourd’hui, c’est différent. L’Avivo mène essentiellement des batailles qui concernent les retraites et attache une grande importance à tisser du lien social en proposant une large palette d’activités (sorties, voyages, rencontres, loisirs).

Quels ont été les grands moments de l’Avivo?

Sans hésitation, j’en retiens trois. Le premier reste le combat pour le renforcement de l’AVS. À l’époque, les rentes s’élevaient à 40 francs par mois pour une personne seule. En 2019, ce montant atteint 2700 francs. Une progression énorme. Ensuite, je mentionnerai les mises en place de l’assurance invalidité en 1960 et des prestations complémentaires en 1965. L’objectif de ces dernières consiste à compléter l’AVS et l’AI lorsque les personnes n’ont pas assez pour vivre. À la base, elles devaient être temporaires. Enfin, l’introduction du «splitting», soit la répartition égalitaire des rentes au sein d’un couple marié, représente aussi une grande avancée. Un pas de plus dans l’équilibre entre les hommes et les femmes fut franchi. C’est une bonne chose lorsque l’on sait que ces dernières cotisent toujours moins que leur mari, car elles perçoivent des salaires plus bas.

Les prochains défis à relever?

Trouver rapidement une solution au deuxième pilier. Il faut mettre en place une assurance, en gardant les droits acquis des personnes qui ont cotisé, tout en améliorant le procédé de répartition de l’AVS. Le système doit être viable à long terme. Les assurances maladie représentent une autre problématique. Les caisses ont prélevé beaucoup trop d’argent aux contribuables, notamment à Genève, et ces derniers n’ont jamais été remboursés. Elles ont transféré ces sommes dans d’autres cantons, ce qui est interdit par la loi. L’Avivo essaye de se battre contre cela, mais pour le moment personne ne bouge sur ce sujet.

Les difficultés des retraités ont-elles changé depuis septante ans?

Notre société et ses valeurs se sont profondément modifiées. À l’époque, être retraité pouvait s'avérer synonyme de difficultés puisque l’AVS n’existait pas encore. Cependant, le lien social demeurait fort. Il y avait une vie de quartier, les gens ne fermaient pas leur porte à clé. Le lien social a changé. Aujourd’hui, l'individualisme prime. Les seniors vivent mieux grâce à leurs rentes, cependant, ils se retrouvent de plus en plus seuls. Ils n’ont personne à qui parler de leurs problèmes ou demander de l’aide. Ces situations s’avèrent dramatiques. Je m’aperçois que les gens sont heureux de passer du temps ensemble. Pour certains, l’Avivo reste un outil important pour partager des moments de convivialité, pratiquer des activités de loisir et lutter pour un monde meilleur.