6,3 millions pour traverser le lac

Loi votée contre la traite d’êtres humains

C’est pour lutter contre la traite d’êtres humains que le PDC, en particulier la députée Anne Marie von Arx-Vernon, et le PS avaient déposé un projet de loi s’attaquant à ce fléau qui réduit des êtres humains à la prostitution ou à l’esclavage.



À l’origine, il s’agissait de créer un poste de délégué pour coordonner les actions cantonales déjà entreprises. Au fil des débats en commission, l’idée a été abandonnée, mais celle de désigner, à l’interne de l’État cette fois, un délégué, est restée. Ce responsable serait chargé de rendre un rapport bisannuel et devrait développer un concept d’intervention et de prévention.



Mais le PLR, l’UDC et le MCG se montrent sceptiques: «Sommes-nous favorables

à l’esclavage, s’interroge Charles Selleger (PLR)? Non! Mais ce projet n’amène rien. Il est avant tout déclamatoire.» Au MCG, à l’UDC, on n’y croit pas non plus: «La traite est un problème de criminalité qui doit être traité par la police», ajoute Marc Falquet (UDC). Le Conseil d’État n’est pas plus convaincu. «Le Canton a pris la mesure de la problématique et y fait face», assure le ministre de la Sécurité, Mauro Poggia, avant de dresser la liste des actions déjà entreprises. Mais l’élu est finalement désavoué par 51 voix contre 45.



M.BN