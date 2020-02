Près de 600 jeunes réunis au Théâtre du Léman pour fêter leur majorité

En bon journaliste qu’il est pourtant, Alexis Favre a oublié de passer en cuisine pour s’assurer que son information était bonne. Citation: «Allez vous dégourdir les jambes et manger un sandwich!» C’était, ce lundi soir, à 21h20, juste avant l’entracte de la soirée des Promotions citoyennes au Théâtre du Léman, précédant la partie récréative. Fake news. Trois chips, trois cacahuètes, trois olives, posées chichement sur des tables basses. On a dû les compter cette année. Et le même Alexis Favre - qui animait déjà l’année dernière la soirée des vieux débutant leur retraite - confondre le généreux buffet du troisième âge servi au Palladium avec le frugal apéro de la jeunesse d’aujourd’hui.

Cafétéria de ferry-boat

Elle est grande en taille, cette jeunesse, elle aime marcher dans la rue et elle a faim. C’est nul de la fêter ainsi en oubliant de la nourrir. La soupe fumante du picoulet, en décembre sur le froid pavé des Bastions, est bien plus appétissante. Le foyer de ce théâtre au bord de l’eau ressemblait lundi soir à la cafétéria d’un ferry voguant sur une mer formée.

Le Grand Théâtre, qui milite pour le rajeunissement de son visitorat, devrait se mettre sur les rangs pour récupérer l’année prochaine ces Promos qui, dans la forme et le canevas, terminent un cycle et ont besoin de rebondir ailleurs dans la ville.

Esther Alder et Victor Hugo Dernier passage sur scène pour Esther Alder, la conseillère administrative sortante, contente d’êtrer présente comme à chaque fois, n’hésitant pas à déclarer que de, toutes ses obligations oratoires, c’est de loin celle qu’elle préfère. S’adresser à une salle écoutante et réactive, pour qui les mots prononcés ont un sens, reste une bonne occasion de reformuler en public ses convictions politiques.

La question de l’engagement réapparaît souvent, sans qu’on se lasse de l’entendre. Victor Hugo vient en soutien édifiant de l’élue sans l’écraser. On retient cette phrase, qui n’est pas de l’écrivain: «Les hommes et les femmes politiques ont besoin de vos colères…»

Antonio Hodgers, le président du Conseil d’Etat, n’a besoin que de lui-même. Ni discours écrit ni références littéraires, il parle à expérience ouverte, celle d’un engagement précoce, le sien, «jadis», au sein du Parlement des Jeunes, filière encore active et formatrice. La salle se montre turbulente puis consolatrice à son endroit, acquise à cet effort rhétorique sans filet. Un grand frère dans la militance avant d’être un président en cravate. Exercice réussi.

«Une vraie rockstar»

La soirée a son Nobel, connu du jeune public, il est ovationné dès son entrée en scène. Une «vraie rockstar» glissera le jaloux Alexis, avant de questionner cet homme aux cheveux blancs, cancre à l’école, envoyé en internat en Suisse allemande («une dérouillée sauvage»), puis plus tard arrêté par la police genevoise pour s’être livré de nuit à de l’affichage sauvage contre le Salon de l’auto.

Jacques Dubochet, consacré pour ses travaux en chimie, déteste la voiture qu’il compare à «une saloperie». L’image déplaît à certains élus présents dans la salle, qui le lui rediront à l’entracte. Débat dans le débat. Océane Dayer, la jeune fondatrice de Swiss Youth for Climate, fait, elle, l’unanimité. Elle incarne l’engagement contemporain, dans son expression à la fois viscérale et stratégique. «Il faut inventer un nouveau monde. Allez, moi, je vous soutiens», lâche-t-elle en conclusion de son intervention enthousiaste. On aurait aimé l’entendre davantage.

Impro, mon oeil

L’heure du divertissement. Aïe. Un match d’improvisation théâtrale. Fake stage. Rien n’est improvisé. Deux équipes s’affrontent en s’envoyant des répliques mal écrites. Tout est surjoué. Un festival de poncifs et de ringardise. De la mauvaise télé, genre Au Théâtre ce soir, ce machin centenaire que plus personne ne regarde.

Un seul moment drôle, quand une interprète mime, les bras écartés, l’effet couperet de la porte-tambour d’un hôtel. On a tenu 20 minutes. Après, on ne sait pas. Il faut demander au pompier de service.