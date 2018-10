358 ex-salariés de P&G se battent pour leur retraite

Ils luttent sans relâche. Estimant avoir été trompés par leur employeur, suite à la liquidation partielle de leur caisse de pension. «J’éprouve un sentiment de trahison», lâche Malika Monney, 44 ans, entrée en 1998 chez Procter & Gamble (P&G, fabricant des couches-culottes Pampers, des rasoirs Gillette ou des serviettes de protection Always). «Ils ont cassé la confiance indispensable entre employés et employeur», ajoute Alistair Botterill, 58 ans. «Pour moi, c’est une énorme déception. Je suis très fâché. J’ai travaillé durant vingt-sept ans pour cette entreprise. J’ai beaucoup reçu de sa part. Mais je lui ai aussi beaucoup donné. C’est triste de devoir attaquer son employeur», renchérit Laurent Giudici, 54 ans, entré chez P&G en 1990. Les mots sont durs.

Avec plus de 350 autres anciens collaborateurs du géant américain, ils estiment avoir été floués par la multinationale après la vente de certaines de ses activités au groupe Coty. Et affirment être perdants comme assurés et futurs retraités suite à la liquidation partielle de leur caisse de pension.

Ancien vaisseau amiral

Mais ils ont décidé de se bagarrer, croisant dans un premier temps le fer par-devant l’ASFIP (Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance). Comme cette entité leur a donné tort en juillet, ils ont décidé de recourir contre la sentence de l’ASFIP. Et leur recours vient d’être jugé recevable par le Tribunal administratif fédéral.

Pourquoi cette colère? Pour la comprendre, il faut remonter le temps. Jusqu’en été 2015, tout se déroule dans le meilleur des mondes. Avec plus de 3000 collaborateurs à Genève, P&G est alors le vaisseau amiral des multinationales présentes sur sol genevois. Les jeunes diplômés en études commerciales rêvent de rejoindre l’une des plus flamboyantes entreprises du monde.

Son campus principal, à Lancy, ressemble à une oasis multiculturelle. Les locaux, jadis occupés par la défunte Société de banque suisse, sont clairs, pratiques, ludiques. Partout, des professionnels du marketing tout de chic vêtus circulent, une tablette dans une main et un smartphone dans l’autre. Bref, Procter & Gamble, c’était the place to work.

Mais, en juillet 2015, P&G annonce sa décision de vendre ses activités «Prestige, Salon Professional, Hair Color et Cosmétiques», avec les marques associées, à la société Coty. Environ 10 000 employés dans le monde font partie du transfert.

Et, pour 650 de ses employés genevois, un monde s’écroule peu après. Les salariés avaient alors le choix entre un départ ou un transfert chez Coty. En janvier 2017, leur caisse de pension les informe sur leur sort. Les réunions se multiplient. Mais, pour beaucoup, c’est le coup de bambou. Dans chaque ménage, on fait ses calculs. Les quadragénaires et les quinquagénaires sont soucieux: la caisse de pension de P&G étant organisée selon le régime de la primauté des prestations, les personnes proches de la retraite sont – dans ce cas – privilégiées au détriment de celles qui sont dans la force de l’âge. Les employés estiment que les données résultant de ces réunions n’ont été «délibérément présentées que partiellement afin de dissimuler la question de l’insuffisance des prestations de retraite». Les années passées à l’étranger par les collaborateurs de P & G avant leur localisation en Suisse étaient notamment exclues des données présentées, soutiennent les salariés en colère.

Mais la multinationale américaine balaie ces critiques: «P&G a géré le transfert de ses employés à Coty avec soin, dans le respect de ses valeurs, conformément à toutes les lois applicables et en toute transparence vis-à-vis des employés concernés. P&G a négocié les conditions les plus favorables afin d’assurer une transition réussie à ses anciens employés.»

Des anciens employés n’en croient pas un mot. Les assurés les plus combatifs s’organisent et créent une association: Pro-Fair, signifiant en anglais Procter for an appropriate income at retirement («Procter en faveur d’un revenu correct à la retraite»). Alistair Botterill, un Britannique pugnace bien ancré dans le canton, la préside.

«Réserves réduites à zéro»

Les anciens salariés rassemblent les pièces, décortiquent les états financiers. Dénichent d’étranges montants, comme celui de 318 millions de dollars (environ 315 millions de francs), relié à un objectif de réserves pour fluctuations d’investissements de la caisse fixé au 30 juin 2016.

L’analyse par Pro-Fair des données figurant dans la documentation relative à la liquidation partielle et dans les rapports annuels, détaille Alistair Botterill, a mis en évidence que «les réserves constituées au fil des ans dans le bilan de P&G avaient été réduites à zéro». Pourtant, afin de protéger les intérêts des assurés et des retraités, les textes légaux soulignent que «lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres».

La piste des 693 millions

Secondé par d’autres experts, Alistair Botterill s’aperçoit aussi avec effarement que, selon les rapports financiers de P&G, un bénéfice de 693 millions de dollars (lié aux plans de retraite) apparaît au 31 décembre 2016. D’où provient ce montant? Selon Pro-Fair, sur cette somme importante, 380 millions proviennent du transfert vers Coty.

Interrogés, les responsables de P&G se refusent à répondre à ces questions de manière précise. «Les décisions de l’ASFIP en faveur de la Fondation de prévoyance de P&G confirment notre conviction que la liquidation partielle a été exécutée correctement et de manière transparente par la fondation, avec le support d’experts en la matière, et que les paramètres techniques du plan de pension respectent toutes les dispositions légales en vigueur», détaille P&G, en ajoutant «rester confiant» quant à l’issue du litige. De son côté, précisant que l’ASFIP est «soumise au secret de fonction» et qu’une procédure est en cours, son directeur, Jean Pirrotta, ne souhaite pas réagir au dépôt du recours contre cette autorité.

Le Tribunal administratif fédéral aura fort à faire pour démêler cette documentation. Ce cas est-il unique? Selon nos informations, d’autres groupes anglo-saxons ont aussi choisi le système de la primauté des prestations. L’issue du litige sera donc attentivement suivie par les employés d’autres multinationales. Mais aussi par les collaborateurs actuels de P&G.

Combien sont-ils? Il y a dix ans, la multinationale en employait 3200. Avant la vente à Coty, l’effectif était passé à 2800. Aujourd’hui, précise P&G, «le nombre de collaborateurs a fluctué autour de 1800 au cours de l’année écoulée».

Reste la caisse de pension (lire ci-dessous), dont l’objectif est toujours de «venir en aide aux employés des Maisons fondatrices, en cas de vieillesse, invalidité, accidents, maladie et détresse involontaire». En soi, un objectif noble. Mais cette phrase, aussi bien Alistair Botterill et Laurent Giudici que Malika Monney, et sans doute les 355 autres anciens employés qui se bagarrent contre P&G, ont bien de la peine à l’avaler.

Une caisse sous pression

Pro-Fair met aussi en cause la caisse de pension, estimant que ses dirigeants ont appuyé P&G dans la poursuite depuis plus de dix ans d’un seul objectif: verser les montants les plus bas possible en cas de sortie individuelle ou collective forcée (par exemple suite à une restructuration) avant la retraite. Elle considère aussi qu’elle a «évité la constitution de provisions techniques et d’une réserve de fluctuation de valeur, provisions et réserves devant être transférées collectivement en cas de liquidation partielle pour cause de restructuration». «Les affirmations de Pro-Fair ne sont pas sérieuses», assure Heino von Türk, président du conseil de fondation de cette caisse. Ce responsable souligne que ce conseil «a toujours agi en toute indépendance, dans le respect de la loi et de tous les règlements de la fondation, y compris celui du plan de pension et celui de liquidation partielle, approuvés par l’ASFIP. Par ailleurs, la fondation a régulièrement augmenté ses provisions techniques selon le conseil de ses experts de prévoyance.» «La caisse n’évite pas la création d’une réserve de fluctuation de valeur. Dans de bonnes années financières, elle l’a alimentée, dans de mauvaises, elle l’a utilisée, dans le respect des exigences légales», ajoute Heino von Türk. Nul doute que ce cas sera suivi par tous les experts gravitant dans le monde de la prévoyance. (TDG)